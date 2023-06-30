Напередодні підвищення податків: АЗС продовжують підвищувати ціни на бензин та дизпаливо

Напередодні повернення довоєнного оподаткування реалізації пального деякі мережі АЗС підняли його вартість у межах 0,2-3,2 грн за літр.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Так, з 23 до 30 червня, найбільше здорожчання пального було зафіксовано на станціях "Укр-Петроль" – на 3,2 грн/л. Тепер бензин А-95 у цій мережі коштує 43,8 грн/л, дизпальне – 42,8 грн/л.

На 2 грн/л пальне здорожчало у мережі Prime. Бензин А-95 здорожчав до 45 грн/л, дизпаливо – до 43,5 грн/л. На 2 грн/л також здорожчали всі види пального у мережі Neftek. На 1 грн/л бензини виросли в ціни на станціях KLO, а державна мережа U.GO підняла ціни на 0,57-1,43 грн/л.

У бік зібільшення переглянули ціни також "БРСМ-Нафта", Chipo, VST й RLS. Разом з цим "Олас" і VostokGaz зменшили вартість "п’ятірки" на 60 коп./л і 1 грн/л відповідно.

Як відомо, з 1 липня повертається довоєнний податок на додану вартість (ПДВ) на пальне у розмірі 20%, який з березня 2022 року сплачувався на рівні 7%. Окрім цього повертаються колишні ставки акцизів, зокрема, на бензин – 213,5 євро/1000 літрів, на ДП – 139,5 євро/1000 літрів, на автогаз – 52 євро/1000 літрів.