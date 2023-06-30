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Новини
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Звітність значно гірша за очікування: "Газпром" відмовився від виплати дивідендів

газпром,миллер

Російський "Газпром", який Владімір Путін називав "національним надбанням" Росії, вирішив не виплачувати фінальні дивіденди за 2022 рік.

Відповідне рішення ухвалили збори акціонерів російського газового монополіста, пише російська редакція Forbes.

У червні 2022 року річні збори акціонерів також вирішили не виплачувати дивіденди за 2021 рік. На тлі цього рішення акції "Газпрому" тоді обвалилися на 30%, а Мосбіржа призупинила торги цінними паперами компанії.

Після цього за підсумками першого півріччя минулого року "Газпром" направив на проміжні дивіденди 1,21 трлн рублів – 50% від скоригованого чистого прибутку. Дохід склав 51,03 рубля на акцію. Трохи більше половини тих дивідендів (понад 600 млрд рублів) отримала держава, яка володіє контрольним пакетом акцій (50,23%). Роздрібні інвестори отримали близько 144 млрд рублів.

Рішення "Газпрому" не виплачувати дивіденди за підсумками 2022 року аналітики російського брокера "БКС Світ інвестицій" пояснили тим, що звітність компанії виявилася "значно гіршою за очікування", при цьому "перспективи 2023 року виглядають дедалі гіршими".

Вони знизили прогноз EBITDA компанії на 2023 рік на $10 млрд (30%), чистого прибутку – на $10 млрд (61%). В результаті прогноз дивідендів на 2023 рік знижений на 40% – з 29 до 18 рублів на акцію, "оскільки перспективи на європейському ринку газу продовжують погіршуватися".

Як повідомлялося, через втрату ринку ЄС видобуток газу в Росії в 2022 році впав на 11,8% порівняно з 2021 роком – до 672,57 мільярда кубометрів. Це найнижчий рівень видобутку газу принаймні з 2016 року, коли він становив 640,2 млрд куб. м.

При цьому "Газпром" визнавав, що видобуток газу компанією минулого року впав на 20% – до 412,6 млрд куб. м через різке падіння експорту до Європи. Також зменшив видобуток газу у 2022 році "Лукойл" – на 0,8%, до 20,64 млрд куб. м.

Автор: 

газ (7978) Газпром (2560) росія (14400) дивіденди (465)


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Топ коментарі
+8
дивиденды отдаст бункерный карлик своими вонючими газами из желтого чемоданчика. Кстати, этот самый чемоданчик и есть самое главное достояние рабссеи. Только вот только тот, кто его выкрадет, то не получит ожидаемого куша. Дерьмо путлера никому не нужно кроме самого путлера. Вот так и с газом получается.
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30.06.2023 14:08
+6
виплатять пельменями з дохлих касабів.. лади - йок
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30.06.2023 14:08
+4
Все вірно. Копить на репарації
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30.06.2023 14:04
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Все вірно. Копить на репарації
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30.06.2023 14:04 Відповісти
нет, все бабло отправили на войну. у нас скорее всего - за копейку удавятся наоборот.
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02.07.2023 13:49 Відповісти
І правильно! Слово не ісконно руское,і взагалі,духовним гроші не потрібні!
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30.06.2023 14:05 Відповісти
Правильно.
Беречь надоть господское добро!
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30.06.2023 14:05 Відповісти
Зливай воду і на хронт. Там на вечерю макарони
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30.06.2023 14:07 Відповісти
дивиденды отдаст бункерный карлик своими вонючими газами из желтого чемоданчика. Кстати, этот самый чемоданчик и есть самое главное достояние рабссеи. Только вот только тот, кто его выкрадет, то не получит ожидаемого куша. Дерьмо путлера никому не нужно кроме самого путлера. Вот так и с газом получается.
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30.06.2023 14:08 Відповісти
виплатять пельменями з дохлих касабів.. лади - йок
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30.06.2023 14:08 Відповісти
Шо, газпром, мЯчти збулися?
І це ж ви ще не почінали
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30.06.2023 14:24 Відповісти
Как бы то ни было, рашка сейчас одна из немногих экономик мира, которая номинально показывает рост. Все-таки энергоресурсы это как стероиды для экономики.
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30.06.2023 14:30 Відповісти
Шо ви кажете, прям рост? А чого ж сама мразія з вами не згодна?
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30.06.2023 14:37 Відповісти
ахахах рост. но есть ньюанс - он отрицательный.
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30.06.2023 15:21 Відповісти
Ві подивіться що у вас робиться нах. вам пуйло
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30.06.2023 14:31 Відповісти
Если не изменяет память, они их уже несколько лет не платят, т.к. главный акционер - государство, тупо кинул всех остальных, а получает свои (и чужие) дивиденты в виде особого налога
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30.06.2023 17:35 Відповісти
Госконтора. Дивиденды скорее условность. Китайцы еще годик подождут и купят оптом вместе с крепостными и скважинами.
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30.06.2023 19:06 Відповісти
Норвегія витіснила Росію з її позиції найважливішого постачальника природного газу для Німеччини. Крім того, Норвегія планує у 2028 році, коли закінчується термін дії більшості чинних концесійних договорів, придбати y державну власність центральні частини норвезької газотранспортної системи, взявши таким чином під контроль транзит газу до Європи.
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01.07.2023 06:26 Відповісти
EIA прогнозує, що експорт американського СПГ зросте через високий світовий попит, оскільки СПГ продовжить витісняти трубопровідний експорт природного газу з Росії до Європи. До сих пір в цьому році м'які зимові температури і більш повне, ніж в середньому, зберігання призвели до зниження цін на СПГ, що може стати стимулом для імпорту більшої кількості СПГ
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02.07.2023 03:40 Відповісти
Саме час продавати акції "газпрому" (звісно ж, хто їх має на московському улусі; іноземні тримачі акцій вже їх скинули раніше (у переважній більшості)).
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01.07.2023 15:49 Відповісти
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02.07.2023 09:49 Відповісти

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