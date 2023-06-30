Звітність значно гірша за очікування: "Газпром" відмовився від виплати дивідендів

Російський "Газпром", який Владімір Путін називав "національним надбанням" Росії, вирішив не виплачувати фінальні дивіденди за 2022 рік.

Відповідне рішення ухвалили збори акціонерів російського газового монополіста, пише російська редакція Forbes.

У червні 2022 року річні збори акціонерів також вирішили не виплачувати дивіденди за 2021 рік. На тлі цього рішення акції "Газпрому" тоді обвалилися на 30%, а Мосбіржа призупинила торги цінними паперами компанії.

Після цього за підсумками першого півріччя минулого року "Газпром" направив на проміжні дивіденди 1,21 трлн рублів – 50% від скоригованого чистого прибутку. Дохід склав 51,03 рубля на акцію. Трохи більше половини тих дивідендів (понад 600 млрд рублів) отримала держава, яка володіє контрольним пакетом акцій (50,23%). Роздрібні інвестори отримали близько 144 млрд рублів.

Рішення "Газпрому" не виплачувати дивіденди за підсумками 2022 року аналітики російського брокера "БКС Світ інвестицій" пояснили тим, що звітність компанії виявилася "значно гіршою за очікування", при цьому "перспективи 2023 року виглядають дедалі гіршими".

Вони знизили прогноз EBITDA компанії на 2023 рік на $10 млрд (30%), чистого прибутку – на $10 млрд (61%). В результаті прогноз дивідендів на 2023 рік знижений на 40% – з 29 до 18 рублів на акцію, "оскільки перспективи на європейському ринку газу продовжують погіршуватися".

Як повідомлялося, через втрату ринку ЄС видобуток газу в Росії в 2022 році впав на 11,8% порівняно з 2021 роком – до 672,57 мільярда кубометрів. Це найнижчий рівень видобутку газу принаймні з 2016 року, коли він становив 640,2 млрд куб. м.

При цьому "Газпром" визнавав, що видобуток газу компанією минулого року впав на 20% – до 412,6 млрд куб. м через різке падіння експорту до Європи. Також зменшив видобуток газу у 2022 році "Лукойл" – на 0,8%, до 20,64 млрд куб. м.