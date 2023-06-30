Україна отримала $3 мільярди грантів та пільгових кредитів за місяць, – Мінфін

Упродовж червня до державного бюджету надійшло $3 млрд зовнішнього фінансування. Близько 40% із залучених коштів були отримані у формі грантів на безповоротних умовах.

Про це повідомляє прессужба Міністерства фінансів.

Так, серед донорів України у червні 2023 року:

Європейський Союз – $1,64 млрд (пільгове фінансування);

Сполучені Штати Америки – $1,2 млрд (грант);

Світовий банк – $104 млрд (пільгове фінансування);

Фінляндська Республіка – $15 млн (грант).

Як наголосили у Мінфіні, злучена міжнародна допомога спрямовується на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, зокрема соціальних та гуманітарних.

Зазначається, що кошти від ЄС були надані в межах макрофінансової допомоги (МФД) на 2023 рік, загальний обсяг фінансування якої сягає 18 млрд євро.

Гранти від США та Фінляндії надані як частина п’ятого додаткового фінансування в межах проєкту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).

Кошти від Світового банку були надані Міжнародною асоціацією розвитку (IDA) на пільгових умовах, у рамках проєкту PEACE in Ukraine. Строк погашення кредиту становить 10 років, з 4-річним пільговим періодом.

Загалом у 2023 році Міністерство фінансів залучило $22,7 млрд зовнішнього фінансування на нагальні потреби держбюджету.