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У німецьких школах нарахували понад 210 тисяч школярів з України

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Станом на кінець нинішнього навчального року у німецьких школах навчались 213 362 дітей з України.

Кількість українських школярів у Німеччині з початку 2023 року зросла на понад 10 тисяч, адже у грудні 2022 року їх налічувалося 202 тисячі, повідомляє Deutsche Welle.

Більшість українських школярів прийняли землі Північний Рейн-Вестфалія (40 969), Баден-Вюртемберг (32 028) та Баварія (30 618).

Загалом у Німеччині школу відвідують близько 11 мільйонів учнів.

Як повідомлялося, загалом із початку російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року Німеччина прийняла близько 1,1 млн українських біженців. 

Автор: 

біженці (709) Німеччина (1891) школа (255)


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Скільки з них повернуться в Україну?
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01.07.2023 13:48 Відповісти
Чим довше вони там будуть,тим менше буде бажання у них повертатись.Це я знаю зі слів свого другая,який воює на фронті,а його матір,жінка та двоє неповнолітніх дітей у Германії.Старший ще нічого не каже,а молодший вже не хоче повертатись.
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02.07.2023 10:59 Відповісти

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