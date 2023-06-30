У німецьких школах нарахували понад 210 тисяч школярів з України
Станом на кінець нинішнього навчального року у німецьких школах навчались 213 362 дітей з України.
Кількість українських школярів у Німеччині з початку 2023 року зросла на понад 10 тисяч, адже у грудні 2022 року їх налічувалося 202 тисячі, повідомляє Deutsche Welle.
Більшість українських школярів прийняли землі Північний Рейн-Вестфалія (40 969), Баден-Вюртемберг (32 028) та Баварія (30 618).
Загалом у Німеччині школу відвідують близько 11 мільйонів учнів.
Як повідомлялося, загалом із початку російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року Німеччина прийняла близько 1,1 млн українських біженців.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Олена Тихонова #468839
показати весь коментар01.07.2023 13:48 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Apa6ecka
показати весь коментар02.07.2023 10:59 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль