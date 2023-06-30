У Києві судитимуть власника донецьких ломбардів за фінансування терористів

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо власника мережі ломбардів в окупованому Донецьку, який продовжував дистанційно вести комерційну діяльність на тимчасово окупованій території Донбасу.

Як повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, обвинувальний акт направлено до суду.

Зазначається, що після вторгнення РФ до України власник мережі ломбардів переїхав до Києва, але своє підприємство вирішив не закривати.

Він перереєстрував ломбарди за російським законодавством та відкрив рахунки у підконтрольному терористам місцевому банку. Корпоративні права підозрюваний передав своїй матері – громадянці РФ.

"Жінка разом зі спільниками надавала кредити місцевому населенню під заставу майна, скуповувала золото та дорогоцінні вироби. Вона офіційно їх не обліковувала, але "поповнювала касу" так званого казначейства "ДНР", – йдеться у повідомленні.

Упродовж 2015-2018 років компанія підозрюваного сплатила понад 10 млн грн до бюджету терористичної організації.

Власник ломбардів був затриманий у Києві у грудні 2022 року.

Чоловіка обвинувачують у фінансуванні тероризму, вчиненому організованою групою осіб – ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Також у межах досудового розслідування були встановлені ще троє осіб, які були причетні до протиправної схеми.