Мінекономіки анонсувало відновлення великої приватизації найближчим часом

Мінекономіки ініціювало необхідні технічні зміни для старту великої приватизації через систему Прозорро.Продажі та розраховує на їх ухвалення урядом на початку липня.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

"Ухвалення ініційованих змін стане останнім важливим законодавчим кроком для запуску великої приватизації в державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі, на яку чекає вся держава. Запуск продажу обʼєктів великої приватизації дозволить суттєво збільшити надходження до державного бюджету", – сказав заступник міністра економіки Олексій Соболев.

За його словами, законодавчі ініціативи міністерства також сприятимуть залученню на онлайн-торги з малої приватизації доброчесних учасників, а відтак і переможців, які будуть ефективними власниками цих активів та інвестуватимуть у їхній розвиток

Запропоновані зміни дозволять закрити технічні моменти для запуску великої приватизації, а також встановити додаткові гарантії для е-аукціонів та запобіжники від можливих зривів торгів з малої приватизації.

Зокрема, йдеться про те, що учасник електронного аукціону, який зайняв друге місце за підсумками торгів, не матиме права відмовитися від очікування рішення щодо першого переможця.

І в разі, якщо недоброчесні учасники торгів, які посіли перше або друге місця відмовлятимуться від сплати суми за актив, державний бюджет отримуватиме гарантійні внески обох учасників, а це – майже 40% від стартової ціни обʼєкта.

За словами заступника міністра економіки, ухвалення цих змін стане одним із запобіжників від зловживань на торгах з малої приватизації, а державі дозволить отримати додаткові надходження до бюджету.

Окрім того, ініційовані Міністерством зміни визначать технічні вимоги до електронних маркетплейсів, які матимуть право працювати з великою приватизацією.

За пʼять років реформи малої приватизації Україна заробила від продажу державного та комунального майна через онлайн-аукціони Прозорро.Продажі майже 14 млрд грн, з яких майже 3 млрд грн – після повномасштабного вторгнення.

Найдорожчий актив малої приватизації, проданий після 24 лютого 2022 року, – готель "Ермітаж", проданий Фондом держмайна України за 311 млн грн.