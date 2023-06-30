МВФ покращив економічні прогнози для України на цей рік

Інфляція в Україні у 2023 році знизиться до 15,5%, а реальні доходи збільшаться на 1%.

Такий оновлений покращений прогноз оприлюднив Міжнародний валютний фонд за підсумками першого перегляду програми розширеного фінансування EFF, передає Інтерфакс-Україна.

Фонд також покращив очікування інфляції на 2024 рік до 10%, хоча прогноз зростання реальних доходів залишився практично тим самим – 2,5%.

У початковому прогнозі наприкінці березня цього року МВФ прогнозував інфляцію за підсумками цього року 20% після 26,6% у минулому та зниження реальних доходів ще на 2% після їх падіння на 21,1% у минулому.

В оновленому звіті підтверджено прогноз динаміки ВВП України цього року від мінус 1% до плюс 3%, оновлений ще наприкінці травня. За словами представників Фонду, причиною стали значно кращі, ніж очікувалося, результати першого кварталу й підвищення оцінки вкладу приватного споживання з 1,2% до 2,7% і публічного з -0,2% до 0,7%, а також інвестицій з 0,3% до 2,6% за збереження негативного вкладу чистого експорту 4,1%.

У той же час представники Фонду вказали, що для другого півріччя цього року прогноз динаміки реального ВВП залишився приблизно тим самим, як і дані в таблиці наступні три роки.

Одночасно МВФ покращив очікування зростання номінального ВВП цього року з 6,05 трлн грн до 6,5 трлн грн, наступного – з 7,37 млрд грн до 7,71 млрд грн, зокрема за рахунок підвищення оцінки номінального ВВП за минулий рік із 4,9 трлн грн до 5,19 трлн грн.

В оновленому макропрогнозі також знижено прогноз безробіття на цей рік з 20,9% до 19,4%, а наступного – з 11,9% до 10,6%.

За новими оцінками Фонду, зростання приватних заощаджень цього року становитиме 25,6%, інвестицій – 12,2%, тоді як раніше він очікував їх на рівні відповідно 31,8% та 15,8%.

Щодо держфінансів МВФ покращив прогноз дефіциту до 19,1% ВВП з 20,4% ВВП, а не враховуючи грантів – з 28,2% ВВП до 25,8% ВВП.

Оцінку чистого зовнішнього фінансування знижено з 19,8% ВВП до 17,1% ВВП, проте частково компенсовано підвищенням прогнозу чистого внутрішнього фінансування з 0,6% ВВП до 2% ВВП за рахунок банків.

У результаті МВФ значно покращив прогноз зростання держборгу цього року – з 98,3% ВВП до 88,1% ВВП, зокрема, за рахунок перегляду його оцінки на кінець минулого року з 81,7% ВВП до 78,5% ВВП .

Згідно з оновленим макропрогнозом, держборг продовжить зростати ще два роки і досягне піку в 100,7% ВВП у 2025 році, тоді як початковий прогноз передбачав його пік у 105% ВВП вже наступного року.

МВФ також погіршив прогноз дефіциту поточного рахунку платіжного балансу з 4,4% ВВП до 5,7% ВВП, проте оцінка міжнародних резервів на кінець цього року стала навіть кращою – $30,5 млрд проти $29,6 млрд у березневому документі.