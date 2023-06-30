Фонд держмайна готує реформу оціночної діяльності

Фонд державного майна України розробить "дорожню карту" для реформування оціночної діяльності з урахуванням інструментів для оцінки збитків від війни.

Про це повідомила директорка департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності ФДМ Світлана Булгакова, передає Інтерфакс-Україна.

"Професійна оцінка – оцінка якої довіряє (вірить) замовник, вірять міжнародні партнери, донори України. Така оцінка є запорукою довгострокових партнерських відносин із міжнародними інвесторами. Найближчим часом ми представимо "дорожню карту", яка визначає ключові вектори реформи. Вона включатиме, зокрема, підходи та інструменти для оцінки збитків від війни, яким довірятимуть міжнародні інвестори та донори", – розповіла представниця ФДМУ.

Як повідомили в Фонді, у червні в Кракові (Польща) відбулася сесія стратегічного планування щодо реформування оціночної діяльності в Україні та ролі оцінки заставного майна у процедурах виплати гарантованих вкладів фізособам. Експерти Офісу технічної допомоги Міністерства фінансів США ділилися досвідом із ФДМ та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. За результатами цієї стратсесії ФДМ буде розроблено "дорожню карту" реформування оціночної діяльності в Україні.

Зокрема, обговорювалися найкращі практики регулювання оціночної діяльності в США та можливості їх застосування в Україні, а також запровадження міжнародних стандартів оцінки, необхідні законодавчі та регуляторні зміни в рамках реформування оціночної діяльності в Україні. Було запропоновано низку поправок до законопроєкту №7386, які б дозволили вдосконалити регулювання оціночної діяльності в Україні.

Обговорювалися також запровадження автоматизованої оцінки нерухомості для цілей оподаткування в Україні та досвід інших країн з цього питання, шляхи удосконалення процесу визначення бази оподаткування нерухомого майна, визначення збитків від війни та документування (зберігання) звітів про оцінку збитків в єдиному реєстрі.

Як зазначили в пресслужбі, сьогодні ФДМУ формує та реалізує державну політику у сфері оцінки майна та оціночної діяльності в Україні: забезпечує розробку та прийняття всіх нормативно-правових актів з оцінки майна (національні стандарти з оцінки, методики оцінки, порядки проведення оцінки тощо); веде державні реєстри: Державний реєстр оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності; Єдину базу даних звітів про оцінку; проводить рецензування звітів щодо оцінки майна, організаційно забезпечує роботу екзаменаційної комісії.

У даний час департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності ФДМУ співпрацює з широким колом міжнародних експертів, провідними міжнародними асоціаціями оцінювачів та донорами.