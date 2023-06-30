Данія підготувала пакет військової допомоги Україні на 170 мільйонів євро

Данія надасть Україні черговий пакет військової допомоги на суму 1,3 млрд данських крон (більше 170 млн євро).

"Уряд готовий надати допомогу на суму 1,3 млрд данських крон. У пакет допомоги входять ракети ППО та кошти на закупівлю артилерійських боєприпасів для підтримки української визвольної боротьби", – йдеться в повідомленні Міністерства оборони Данії, передає Інтерфакс-Україна.

В оборонному відомстві зазначили, що Україна потребує ракет для ППО та інших видів боєприпасів, транспортних засобів для саперних робіт.

"Загальна вартість пакету пожертв становить близько 1,3 млрд данських крон і складена на основі потреб та запитів України, діалогу з міжнародними партнерами та професійних рекомендацій військових", – сказано в повідомленні.

В.о. міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен заявив, що цей пакет допомоги надсилає важливий сигнал про те, що Данія буде на боці України стільки, скільки потрібно.

"Міжнародне співробітництво абсолютно необхідне для постійної підтримки боротьби українців за свободу. На жаль, здається, що війна затягується, і за допомогою численних пожертв ми й наші союзники посилаємо сильний сигнал про те, що ми підтримуємо українців у довгостроковій перспективі", – додав в.о. міністра оборони Данії.