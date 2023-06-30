Більше 45 тисяч українців отримали інвалідність за десять місяців війни, – КРУ

За 10 місяців війни у 2022 році інвалідність отримали понад 45 тис. українців, тоді як у 2021 році інвалідизація була у 3,5 раза повільніше.

"У довоєнний рік інвалідність отримували 13 тис. людей. За перші 10 місяців війни у 2022 році, за офіційною і не дуже адекватною статистикою, інвалідність отримали понад 45 тис. українців. Кількість людей, які минулого року отримали інвалідність, набагато більше, тому що отримати статус інвалідності під час війни важко", – повідомив голова Національної Асамблеї людей з інвалідністю Валерій Сушкевич під час заходу Конфедерації роботодавців України.

За словами Сушкевича, інвалідизація населення України за останні 16 місяців – з початку війни до середини 2023 року – має надзвичайно високі темпи, вона стає критично проблемною для суспільства.

"Багато інститутів держави, суб‘єктів суспільства не розуміють колосальний потенціал, який мають люди з інвалідністю", – додав Сушкевич.

Як зазначила експертка Конфедерації роботодавців України Олена Степаненко, близько 70-80% людей з інвалідністю здатні повноцінно працювати нарівні з іншими, тому що переважна більшість таких людей не мають ніяких зовнішніх ознак інвалідності, відзначила. При цьому у 53% випадків люди з інвалідністю можуть працювати на звичайному робочому місці.

За оцінками Конфедерації роботодавців України, активними учасниками ринку праці можуть додатково стати 0,8-1,0 млн людей з інвалідністю.

Як розповів президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко, наразі розробляється практичний посібник для роботодавців щодо працевлаштування людей з інвалідністю – це перший довідник, який охоплює всі аспекти залучення на ринок праці людей, які мають інвалідність. Повна версія довідника буде представлена у вересні, а в цифровому вигляді буде оновлюватись на постійній основі.

За словами Мірошниченка, кількість робочих місць для осіб з інвалідністю зросте, якщо зобов‘язання щодо працевлаштування цієї категорії безробітних візьмуть на себе і роботодавці державної та комунальної форм власності.

"Необхідно вирівняти підходи до підприємств різних форм власності. Всю відповідальність за працевлаштування людей з інвалідністю несе приватний сектор, а публічний сектор звільнений від зобов‘язання виконувати норматив із працевлаштування й необхідності сплачувати адміністративно-господарські санкції лише через те, що вони фінансуються з держбюджету. Потрібно, щоб всі форми власності були рівні", – наголосив він.