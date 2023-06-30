Кабмін схвалив законопроєкт про виплату пенсій переселенцям і біженцям

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 30 червня, підтримав законопроєкт про виплату пенсій переселенцям з тимчасово окупованих територій, а також українським біженцям за кордоном.

Як повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, законопроєкт має вирішити проблему обчислення страхового стажу таким громадянам для нарахування пенсій.

Зокрема, законопроєкт покликаний врегулювати такі важливі питання:

виплату пенсій громадянам України, які проживають на тимчасово окупованих територіях або під час тимчасової окупації виїхали на підконтрольну Україні територію;

виплату пенсій особам, які тимчасово проживають за межами України;

Так, для громадян із тимчасово окупованих територій передбачено, що виплата української пенсії проводиться за умови неодержання пенсії від органів пенсійного забезпечення РФ. Однак перевірити це неможливо.

"Оскільки обмін інформацією між Україною та Росією наразі неможливий, пропонується запровадити декларативний принцип. Поновлення та виплати пенсій будуть здійснюватися на підставі заяви, в якій особа повідомить про неодержання пенсії від РФ", – уточнили у Мінреінтеграції.

Водночас громадянам, які знайшли прихисток за кордоном, виплата пенсії буде здійснюватися на поточні рахунки, відкриті в українських банках. Однак таким особам потрібно буде до 31 грудня кожного року проходити фізичну ідентифікацію.

При цьому законопроєктом передбачено, що фізична ідентифікація може відбуватися віддалено за допомогою сервісу "Дія.Підпис" (Дія ID) в особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду, або ж шляхом посвідчення місця проживання консульською посадовою особою.