На роботу помічників ветеранів із бюджету виділили більше 50 мільйонів

На роботу помічників ветеранів із державного бюджету було виділено понад 50 млн грн.

"Кількість помічників ветеранів під час реалізації пілотного проєкту у визначених областях не може перевищувати 400 осіб. На поточному етапі на їх роботу із держбюджету виділено понад 50 млн грн. Також ресурсними джерелами є й партнери з розвитку, зокрема Програми розвитку ООН за фінансування Швеції", – повідомила генеральна директорка Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Мінветеранів Світлана Березіна в інтерв'ю Укрінформу.

За її словами, один помічник ветерана зможе надавати послуги з підтримки переходу до мирного життя не більше ніж 100 учасникам проєкту. Максимально в одному сервісному офісі працюватиме 20 помічників ветерана.

Березіна зазначила, що наразі зарплата помічника становитиме в середньому 16 тис. грн.

"Помічник ветерана звітуватиме про свою роботу керівнику сервісного офісу, а він – до ОВА. У свою чергу обласні військові адміністрації інформуватимуть Мінветеранів. Критеріями оцінки будуть кількісні та якісні показники своєчасності, доступності, точності й відповідності підтримувальної послуги потребам учасників експериментального проєкту", – додала Березіна.

Як повідомлялося, у чотирьох областях України незабаром запрацює проєкт задля підтримки людей, які повертаються з фронту.