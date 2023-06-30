Кабмін дозволив оплату іноземних IT-консультацій та участь у міжнародних виставках
Кабінет міністрів України знову розширив список послуг, для імпорту яких український бізнес може купувати валюту, внісши до нього, зокрема, участь у міжнародних виставках для представлення української продукції та вивчення передових світових технологій виробництва, а також консультаційні послуги в сфері інформаційних технологій.
Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідні зміни Кабінет міністрів вніс на засіданні 30 червня до постанови від 24 лютого 2022 року №153 "Про окремі питання забезпечення здійснення імпорту", передає Інтерфакс-Україна.
Згідно з постановою, Нацбанку також рекомендовано забезпечити здійснення переказів при оплаті послуг з розробки та адаптації дизайну упаковки харчових продуктів та утилізації невикористаних інгредієнтів виробництва харчових продуктів, а також при сплаті членських внесків до міжнародної організації RIPE NCC та комісії з збереження морських живих ресурсів Антарктики.
Раніше уряд дозволяв оплату участі лише в конкретних міжнародних виставках, безпосередньо вказуючи їх у постанові.
Як повідомлялося, НБУ обмежив валютні платежі за кордон із початку повномасштабної війни Росії проти України. При цьому Нацбанк дозволив оплату лише за переліком критичного імпорту, який затвердив Кабмін. На засіданні 7 липня 2022 року уряд скасував перелік критичного імпорту товарів, проте зберіг перелік критичного імпорту послуг, проте згодом його вже кілька разів розширював.
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