На Кіровоградщині відсьогодні скоротили комендантську годину
Відсьогодні, з 1 липня, у Кіровоградській області скорочують комендантську годину.
Як ідеться в повідомленні начальника Кіровоградської ОВА Андрія Райковича, тепер комендантська година діятиме з 00:00 до 04:00.
"Відповідно роботу закладів громадського харчування й масові заходи продовжено до 23:00", – пояснив Райкович.
До 1 липня комендантська година на Кіровоградщині діяла з 23:00 до 05:00.
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