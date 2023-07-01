На Кіровоградщині відсьогодні скоротили комендантську годину

Відсьогодні, з 1 липня, у Кіровоградській області скорочують комендантську годину.

Як ідеться в повідомленні начальника Кіровоградської ОВА Андрія Райковича, тепер комендантська година діятиме з 00:00 до 04:00.

"Відповідно роботу закладів громадського харчування й масові заходи продовжено до 23:00", – пояснив Райкович.

До 1 липня комендантська година на Кіровоградщині діяла з 23:00 до 05:00.