Конфісковані активи підсанкційних осіб акумулюватимуться в профільних холдингах, – заступник голови ОП

Конфісковані активи підсанкційних осіб акумулюватимуться у профільних державних холдингах, крім того, планується створення Фонду національного багатства для управління активами державної форми власності.

"Остаточного рішення, як функціонуватиме ця модель управління, ще немає, але точно можна сказати, що всі активи (конфісковані, – ред.) збиратимуться в профільні холдинги. Це якість управління, концентрація компетенції, синергії у закупівлях, продажах і так далі", – повідомив заступник голови Офісу презиента Ростислав Шурма на пресконференції, відповідаючи на запитання про долю енергетичних та металургійних активів підсанкційних осіб, передає Інтерфакс-Україна.

За словами Шурми, пакети акцій обленерго VS Energy після завершення процесу стягнення будуть передані до вже створеного державного холдингу "Українські розподільчі мережі", що, на його думку, вірно "з точки зору ефективності, якості управління, прозорості та логіки для держави".

Щодо металургійних компаній, він вбачає можливість створення такого холдингу, але все залежить від кількості вилучених активів.

"Буде вилучено кілька активів – буде сенс їх консолідувати, буде один актив – шукатимемо йому місце. Ще процес іде. І суди, і процес передачі має закінчитися, це займе ще кілька місяців", – зазначив заступник голови ОП.

Водночас він зазначив, що разом із Фондом державного майна готується проєкт зі створення Фонду національного багатства на кшталт національної керуючої компанії.

"Власне кажучи, це буде як великий державний холдинг, який зможе консолідувати і справді якісно управляти активами, за якими буде ухвалено рішення залишити в державній власності, а не віддавати на подальшу приватизацію", – пояснив суть проєкту Шурма.