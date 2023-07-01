"Енергоатом" розробив найбільш прогнозований сценарій можливої аварії на Запорізькій АЕС

Експерти "Енергоатома" розробили найбільш прогнозований сценарій можливого розвитку подій на Запорізькій АЕС, коли внаслідок аварії, спричиненої терактом, радіаційна хмара охопить чотири області України.

Про це йдеться в повідомленні компанії за результатами спеціальних навчань на випадок можливого теракту на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС, що відбулися 29-30 червня.



"Ми отримали додаткову інформацію для подальшого планування наших дій. Всі служби відпрацювали реалістичний сценарій, в якому "Енергоатом" у момент теракту на ЗАЕС не має доступу до майданчику станції. Зауважу, що основне підґрунтя для тренувань – чіткий радіаційний прогноз. Саме за цими розрахунками планується робота всіх відомств для забезпечення безпеки нашого населення", – заявив президент "Енергоатома" Петро Котін.

Зокрема, під час тренування багато уваги приділили системі оповіщення населення, моніторингу руху та показників забруднення "радіаційної хмари", способам оперативного усунення наслідків розповсюдження радіації, шляхи евакуації населення автомобільним та залізничним транспортом тощо.

Ситуацію в регіонах ймовірного ураження постійно контролювали мобільні бригади, які в режимі реального часу вимірювали радіаційний рівень і докладно фіксували динаміку змін.

Котін додав, що такі заходи компанія регулярно проводить на всіх українських АЕС, а з урахуванням воєнного стану подібні навчання, із залученням всіх відомств, невдовзі необхідно провести на всіх підконтрольних Україні атомних станціях і прилеглих до них територіях.