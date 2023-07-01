Поповнення "зернової угоди" новими судами припинилося з 26 червня, – ООН

Спільний координаційний центр (СКЦ) із 26 червня не видав дозволу на приєднання до чорноморської зернової ініціативи жодному новому суховантажу.

"Ми із занепокоєнням зазначаємо, що жодному новому суховантажу не дозволили приєднатися до чорноморської зернової ініціативи з 26 червня, при тому, що до СКЦ подали 29 заявок", – заявив представник генсека ООН Фархан Хак на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

Хак наголосив, що в разі, якщо нові судна не зможуть брати участь в ініціативі, у портах "застрягнуть мільйони тонн продовольства" до 17 липня, коли спливає термін дії угоди.

За даними Хака, наразі лише 13 суден здійснюють діяльність у рамках зернової угоди: вони або перебувають в українських портах, або прямують до Стамбула або з нього.

"Сторони угоди повинні забезпечити, щоб більше суховантажних суден проходили через морський гуманітарний коридор, який є порятунком для глобальної продовольчої безпеки", – сказав представник генсека.

Він також повідомив, що представники ООН і Росії можуть у майбутні дні провести зустрічі з питання продовження чорноморської зернової ініціативи.

СКЦ 15 червня повідомив, що в рамках зернової ініціативи з України було вивезено понад 31,9 млн тонн агропродукції. Цей обсяг включає 625,167 тис. тонн зерна, що експортується на суховантажах, які зафрахтувала Всесвітня продовольча програма ООН.

За даними СКЦ, із 25 травня кількість інспекцій суден значно знизилася. Із 1 по 4 червня СКЦ інспекцій не проводив через чергове блокування російської сторони.

Раніше повідомлялося, що уряд України спільно з учасниками зернового ринку розробив низку альтернативних стратегій, які дозволять продовжити експорт зернових культур у разі припинення роботи "зернового коридору".