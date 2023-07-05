Україна цьогоріч отримала $23,6 мільярда макрофінансової допомоги, – Шмигаль

У 2023 році Україна отримала $23,6 млрд партнерської макрофінансової допомоги.

Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, найбільшим є внесок Євросоюзу, Сполучених Штатів, Канади та МВФ.

Шмигаль нагадав, що до державного бюджету України надійшов другий транш у межах Програми розширеного фінансування від Міжнародного валютного фонду на суму $890 млн для покриття пріоритетних видатків.

Раніше повідомлялося, що Україна отримала грант на $1,2 млрд від США.