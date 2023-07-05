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Україна цьогоріч отримала $23,6 мільярда макрофінансової допомоги, – Шмигаль

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У 2023 році Україна отримала $23,6 млрд партнерської макрофінансової допомоги.

Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, найбільшим є внесок Євросоюзу, Сполучених Штатів, Канади та МВФ.

Шмигаль нагадав, що до державного бюджету України надійшов другий транш у межах Програми розширеного фінансування від Міжнародного валютного фонду на суму $890 млн для покриття пріоритетних видатків.

Раніше повідомлялося, що Україна отримала грант на $1,2 млрд від США.

Автор: 

бюджет (1831) допомога (1560) фінансування (2053)


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