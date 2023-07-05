Україна цьогоріч отримала $23,6 мільярда макрофінансової допомоги, – Шмигаль
У 2023 році Україна отримала $23,6 млрд партнерської макрофінансової допомоги.
Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, найбільшим є внесок Євросоюзу, Сполучених Штатів, Канади та МВФ.
Шмигаль нагадав, що до державного бюджету України надійшов другий транш у межах Програми розширеного фінансування від Міжнародного валютного фонду на суму $890 млн для покриття пріоритетних видатків.
Раніше повідомлялося, що Україна отримала грант на $1,2 млрд від США.
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