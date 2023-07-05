Ще один атомний енергоблок вийшов з ремонту раніше плану, – Міненерго

Із ремонту на 4 дні раніше вийшов черговий енергоблок однієї з українських АЕС. Він додасть до енергосистеми країни 1000 МВт потужності.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Завдяки професійній і злагодженій роботі наших атомників вдалося відремонтувати та запустити блок раніше, ніж планувалося. Це надзвичайно вагомий внесок у посилення стійкості нашої енергосистеми та забезпечення енергобалансу", – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Як нагадали у відомстві, масштабна ремонтна кампанія триває в межах підготовки до нового опалювального сезону на об’єктах атомної, теплової та гідрогенерації.

У червні з ремонту на 20 днів раніше від запланового терміну вже вийшов один із блоків АЕС. Загалом наразі АЕС генерують майже половину виробленої в країні електроенергії.