"Укрзалізниця" попередила про затримку поїздів на польському напрямку
Через травмування людини на колії поблизу Перемишля у Польщі, а також слідчі дії польської поліції, поїзди "Укрзалізниці" перемишльського напрямку затримуються.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Станом на 8 ранку, слідчі дії на місці завершено і поїзди продовжують курсування з відставанням від графіку:
- 716/715 Перемишль – Київ +5:52
- 32/31 Перемишль – Запоріжжя +4:24
- 54/53 Перемишль – Київ +5:40
- 36/35 Перемишль – Одеса +5:40
- 37/38 Ужгород – Одеса +3:41
- 705/706 Київ – Перемишль +1:39
Водночас наголошується, що 82 інших поїзди "Укрзалізниці" прямують по Україні чітко за розкладом.
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