"Укрзалізниця" попередила про затримку поїздів на польському напрямку

Через травмування людини на колії поблизу Перемишля у Польщі, а також слідчі дії польської поліції, поїзди "Укрзалізниці" перемишльського напрямку затримуються.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Станом на 8 ранку, слідчі дії на місці завершено і поїзди продовжують курсування з відставанням від графіку:

716/715 Перемишль – Київ +5:52

32/31 Перемишль – Запоріжжя +4:24

54/53 Перемишль – Київ +5:40

36/35 Перемишль – Одеса +5:40

37/38 Ужгород – Одеса +3:41

705/706 Київ – Перемишль +1:39

Водночас наголошується, що 82 інших поїзди "Укрзалізниці" прямують по Україні чітко за розкладом.