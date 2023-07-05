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"Укрзалізниця" попередила про затримку поїздів на польському напрямку

укрзалізниця,кордон,польща,залізниця

Через травмування людини на колії поблизу Перемишля у Польщі, а також слідчі дії польської поліції, поїзди "Укрзалізниці" перемишльського напрямку затримуються.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Станом на 8 ранку, слідчі дії на місці завершено і поїзди продовжують курсування з відставанням від графіку:

  • 716/715 Перемишль – Київ +5:52
  • 32/31 Перемишль – Запоріжжя +4:24
  • 54/53 Перемишль – Київ +5:40
  • 36/35 Перемишль – Одеса +5:40
  • 37/38 Ужгород – Одеса +3:41
  • 705/706 Київ – Перемишль +1:39

Водночас наголошується, що 82 інших поїзди "Укрзалізниці" прямують по Україні чітко за розкладом.

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потяг (1305) Польща (2459) Укрзалізниця (4810)


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