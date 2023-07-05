Аграрії отримали з початку року кредитів на 40 мільярдів

Із початку року за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9" 6,39 тис. підприємств отримали 24 млрд грн. Загалом цьогоріч 8 тис. українських агропідприємств отримали понад 40 млрд грн банківських кредитів на розвиток господарств.

Як ідеться в повідомленні Мінагрополітики, зокрема, за програмою "Доступні кредити 5-7-9" більше всього отримали підприємства таких областей:

Кіровоградська – 2,7 млрд грн виділено для 892 господарств;

Вінницька – 2,53 млрд грн – для 796 господарств;

Одеська – 2,3 млрд грн – для 604 господарств;

Київська – 2,3 млрд грн – 521 господарства.

Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:

Київська – 7,8 млрд грн виділено для 621 підприємства;

Вінницька – 4,17 млрд грн – для 938;

Дніпропетровська – 3,4 млрд грн – для 528;

Кіровоградська – 3,1 млрд грн – для 1 033;

Одеська – 2,89 млрд грн – для 711.

Програма "Доступні кредити 5-7-9" спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5-9% річних, залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва.