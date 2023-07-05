У найбільших мережах АЗС триває зростання цін на бензини та дизпаливо

Мережі АЗС продовжують піднімати ціни після повернення оподаткування реалізації пального, яке діяло до повномасштабної війни.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема, 5 липня, вартість бензину марки А-95 зросла на 2 грн на станціях "Автотранс", BVS, VostokGaz, "Укр-Петроль" і Mango – до 48,98 грн/л, 48,99 грн/л, 45,89 грн/л, 45,80 грн/л і 46,74 грн/л відповідно.

ОККО і WOG підвищили ціну на дизпальне на 1 грн – до 49,99 грн/л. Дизпаливо на станціях "Автотранс", BVS і VostokGaz додало 2 грн.

Також ціни зросли у мережах UPG, AMIC, Ovis, ZOG та інших.

Як повідомлялося, у Мінекономіки прогнозують, що після відновлення ставок податків на пальне роздрібна ціна дизпалива протягом місяця збільшиться на 5 грн за літр, бензину – на 7-8 грн за літр.

Нагадаємо, з 1 липня повернувся податок на додану вартість (ПДВ) на пальне обсягом 20%, який діяв до повномасштабного вторгнення, а з березня 2022 року сплачувався на рівні 7%. Окрім цього, почали діяти колишні ставки акцизів, зокрема на бензин — 213,5 євро за 1000 літрів, на дизпаливо – 139,5 євро за 1000 літрів, на автогаз – 52 євро за 1000 літрів.