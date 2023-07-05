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Новини
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У найбільших мережах АЗС триває зростання цін на бензини та дизпаливо

бензин

Мережі АЗС продовжують піднімати ціни після повернення оподаткування реалізації пального, яке діяло до повномасштабної війни.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема, 5 липня, вартість бензину марки А-95 зросла на 2 грн на станціях "Автотранс", BVS, VostokGaz, "Укр-Петроль" і Mango – до 48,98 грн/л, 48,99 грн/л, 45,89 грн/л, 45,80 грн/л і 46,74 грн/л відповідно.

ОККО і WOG підвищили ціну на дизпальне на 1 грн – до 49,99 грн/л. Дизпаливо на станціях "Автотранс", BVS і VostokGaz додало 2 грн.

Також ціни зросли у мережах UPG, AMIC, Ovis, ZOG та інших.

Як повідомлялося, у Мінекономіки прогнозують, що після відновлення ставок податків на пальне роздрібна ціна дизпалива протягом місяця збільшиться на 5 грн за літр, бензину – на 7-8 грн за літр.

Нагадаємо, з 1 липня повернувся податок на додану вартість (ПДВ) на пальне обсягом 20%, який діяв до повномасштабного вторгнення, а з березня 2022 року сплачувався на рівні 7%. Окрім цього, почали діяти колишні ставки акцизів, зокрема на бензин — 213,5 євро за 1000 літрів, на дизпаливо – 139,5 євро за 1000 літрів, на автогаз – 52 євро за 1000 літрів.

Автор: 

АЗС (1595) бензин (1111) ціни (3542) дизпаливо (1285)


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Топ коментарі
+26
Roman Davydenko
@RomanDmitrich
·
4 лип.
Слідкуйте за руками. Підвищення тарифів на воду, нібито, скасовано. Тому, що царь "раптом" обурився Придворне НКРЕ швидко скасувало. А на електрику ні. А знаєте чому? За воду йде до місцевого бюджету, а за електро до кишені олігархів. От вам і какая разніца? Шо там, зелелуя, блд?
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05.07.2023 12:55 Відповісти
+17
Відповідальність і її грошовий еквівалент( в кращому випадку ) починається на виборчій дільниці.
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05.07.2023 12:56 Відповісти
+13
Сделали себя вместе.
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05.07.2023 12:57 Відповісти
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В итоге обычные люди заплатят за это всё. А зарплаты не растут.
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05.07.2023 12:52 Відповісти
Відповідальність і її грошовий еквівалент( в кращому випадку ) починається на виборчій дільниці.
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05.07.2023 12:56 Відповісти
Сделали себя вместе.
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05.07.2023 12:57 Відповісти
я недавно коментував підвищення цін на електрику для бізнесу - за все заплатять пересічні з дірявих карманів. Так було, так є і так буде. Нічого нового під Сонцем
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05.07.2023 14:58 Відповісти
Roman Davydenko
@RomanDmitrich
·
4 лип.
Слідкуйте за руками. Підвищення тарифів на воду, нібито, скасовано. Тому, що царь "раптом" обурився Придворне НКРЕ швидко скасувало. А на електрику ні. А знаєте чому? За воду йде до місцевого бюджету, а за електро до кишені олігархів. От вам і какая разніца? Шо там, зелелуя, блд?
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05.07.2023 12:55 Відповісти
але саме паскудне що в структурі собівартості водопостачання енерговитрати становлять не менше 50%...Начебто нелогічно не підвищувати ціну на водопостачання, але все продумано..Ціль фінансово знекровити місцеву владу, поставити її на коліна і зробити слухгягою..
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05.07.2023 13:01 Відповісти
Да так трималися, стримували ціни на 200% більші чим на початок війни, а потім подумали що нарід і це схаває як покращєння.
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05.07.2023 12:55 Відповісти
Зелемразі
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05.07.2023 12:56 Відповісти
Чекайте підвищення цін на все, що продається в магазині, нова пошта знову підніме тарифи. Вітаю ідіотів що голосували за Зе.
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05.07.2023 13:04 Відповісти
А за кого было голосовать еще? За ПЕ? ПЕ разве не поднимал тарифы? Может тебе напомнить?
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05.07.2023 13:14 Відповісти
Конечно подымал! И армию разоружал и сокращал, и войска отводил, и программы вооружений сворачивал, и кацапских агентов на все посты расставлял - и расейскую армию в Украину впустил! Спасибо что напомнил, зелебобик!
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05.07.2023 14:12 Відповісти
Ну що довпойопи73%, як вам сєріал?
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05.07.2023 13:07 Відповісти
Вдумайтесь только, власть повысила налоги чтобы вытрусить у людей последние деньги, за которые проведет льготное кредитование жулья.
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05.07.2023 13:12 Відповісти
Зелена жаба іпала гадюку
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06.07.2023 11:34 Відповісти

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