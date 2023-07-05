Росія може залишитися без "кукурудзників" через брак імпортних запчастин

Російські авіакомпанії, що експлуатують літаки Ан-2 ("кукурудзники"), зіткнулися з дефіцитом запчастин.

Як пояснює РБК, до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну і санкцій, що послідували за ним, десятки запчастин для цих літаків поставлялися з Європи.



За даними видання, про нестачу запчастин говорили на засіданні робочої групи "Розвиток авіаційних перевезень та регіональних аеропортів" комісії Держради, яке відбулося наприкінці червня.

На ньому гендиректор Московського авіаційно-ремонтного заводу Павло Ненастьєв зокрема заявив про необхідність виробництва в Росії близько 60 комплектувальних для цих літаків.



За його словами, якщо не вжити заходів, у МАРЗ і інших ремонтних підприємств "може просто припинитися можливість надавати сервісні послуги", що загрожує зупинкою польотів "кукурудзників".



Планується, що на зміну Ан-2, серійне виробництво якого почалося в 1949 році, прийде літак "Байкал", створенням якого займається Уральський завод цивільної авіації. Водночас учасники ринку вказують, що в найближчі п'ять років "Байкал" не стане реальною заміною Ан-2 через їх несумісну вартість.

Крім того, зазначають вони, "Байкал" менш місткий – він розрахований на 9 пасажирів, а Ан-2 – на 12.