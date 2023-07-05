Автор фільмів про Путіна очолив найбільше російське інформагентство

Новим гендиректором російського державного пропагандистського інформагентства ТАСС призначено телеведучого та автора документальних фільмів Андрія Кондрашова.

Відповідне розпорядження підписав російський прем'єр Міхаіл Мішустін, передає РБК.

Кондрашев працює на телебаченні з 1991 року, останнім часом відповідав за інформаційну пропаганду на державному телебаченні РФ.

Він також зняв кілька псевдодокументальних фільмів, які прославляють керівництво Росії, серед яких "Крым. Путь на родину" про окупацію півострова та псевдобіографічний фільм про президента РФ "Путін".