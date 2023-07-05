УЗА покращила прогноз врожаю зерна

Українська зернова асоціація покращила прогноз потенційного врожаю 2023 року на 1 млн тонн – до 69 млн тонн зернових та олійних. Минулого року врожай сягнув 73,8 млн тонн зернових та олійних.

Як повідомляє пресслужба Асоціації, менший обсяг майбутнього врожаю обумовлений окупацією частини території України, замінуванням, веденням бойових дій, і браком коштів та інших ресурсів в аграріїв для повноцінної посівної кампанії та вирощування врожаю.

За оцінкою експертів, загалом засіяно близько 19,7 млн га у порівнянні з 25 млн га в середньому в попередні роки. Утім, багато залежить від подальших погодних умов, які поки були сприятливими для зернових та олійних культур.

Експорт з України за цих умов в новому сезоні 2023/2024 може скласти 44,8 млн тонн проти 58 млн тонн торік.

Загалом експорт зернових та олійних в 2023/2024 МР можна очікувати на зазначеному рівні, якщо збережеться робота українських чорноморських портів і розвиватимуться активно альтернативні маршрути, зокрема Дунайський шлях.

Оцінка врожаю пшениці в 2023 році не змінилася – 17,9 млн тонн (в 2022 було 20,2 млн тонн, а в 2021 – рекордні 33 млн тонн).

"Такого врожаю більш ніж достатньо для забезпечення внутрішнього попиту та продовольчої безпеки країни, але зменшить експортний потенціал для забезпечення продовольчої безпеки у світі", – уточнили в УЗА.

Експорт пшениці в 2023/2024 МР з огляду на менший врожай може скласти близько 15 млн тонн з врахуванням того, що на початку сезону перехідні залишки склали 4,3 млн тонн.

Оцінка врожаю ячменю в 2023 теж не змінилася – 4,4 млн тонн, а експорт в 2023/2024 МР можна очікувати на рівні 2 млн тонн.

Очікування щодо врожаю кукурудзи в новому сезоні дещо зросли з 23,3 млн тонн до 24,2 млн тонн, при цьому експорт може скласти близько 20 млн тонн, з врахуванням перехідних запасів на початку нового сезону на рівні 1,3 млн тонн.

Врожай соняшнику в 2023 очікується на рівні 12,7 млн тонн, а експорт може скласти 1,1 млн тонн. Переробка соняшника на олію може сягнути 11,5 млн тонн.

Як наголошують експерти, будь-яке подальше зменшення врожаю та експорту зерна з України матиме негативний вплив на доступність зернових на світовому ринку та призведе до зростання цін, а відповідно і до збільшення продовольчої інфляції у світі.