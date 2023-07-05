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Новини
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Конституційний Суд визнав неконституційним покарання за контрабанду

ксу

Конституційний Суд України визнав неконституційною санкцію статті 483 Митного кодексу України, яка передбачає покарання за переміщення товарів через кордон з приховуванням від митного контролю.

Відповідне рішення 5 липня ухвалив Другий сенат КСУ, повідомляється на сайті суду.

Оскаржувана частина статті 483 Кодексу встановлює покарання для осіб, які перемістили товар через митний кордон України із приховуванням від митного контролю, у вигляді штрафу в розмірі 100% вартості таких товарів з їх конфіскацією, а також конфіскацію транспортних засобів із спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для нелегального переміщення товарів через митний кордон.

Автори конституційних скарг просили визнати оспорюваний припис Кодексу неконституційним, оскільки, на їх переконання, він унеможливлює індивідуальне покарання для порушника митних правил з урахуванням характеру вчиненого порушення, форми вини, характеристики особи та інших обставин.

"Дослідивши питання, порушені в конституційних скаргах, Конституційний Суд України дійшов висновку, що приписи статті 483 Кодексу не відповідають Конституції у зв’язку з тим, що "таке законодавче регулювання суперечить засадам демократичного суспільства, базованого на верховенстві права (правовладді)", – йдеться у повідомленні.

Текст рішення та його резюме оприлюднять на офіційному вебсайті Суду 6 липня.

Автор: 

Конституція (40) контрабанда (247) Митний кодекс (44)


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Топ коментарі
+9
Чого?
Хто розтовкмачить суть?
Я не хочу вірити, що судді КС безпідставно винесли таке рішення. Я навіть переконаний, що підстави були. Я навіть переконаний, що десь в чомусь потрібно змінити чинний діючий Закон, щоб повернути справедливе покарання для контрабандистів. Чомусь думаю, що ситуація подібна до тої, яка склалась з е-декларуванням високопосадовцями своїх доходів та видатків.
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05.07.2023 16:05 Відповісти
+6
правосуддя зеленої плісняви
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05.07.2023 15:58 Відповісти
+3
Друг Бубочки- контрабандист Павлюк задоволений.
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05.07.2023 17:39 Відповісти
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правосуддя зеленої плісняви
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05.07.2023 15:58 Відповісти
Чого?
Хто розтовкмачить суть?
Я не хочу вірити, що судді КС безпідставно винесли таке рішення. Я навіть переконаний, що підстави були. Я навіть переконаний, що десь в чомусь потрібно змінити чинний діючий Закон, щоб повернути справедливе покарання для контрабандистів. Чомусь думаю, що ситуація подібна до тої, яка склалась з е-декларуванням високопосадовцями своїх доходів та видатків.
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05.07.2023 16:05 Відповісти
Це як що свої люди у влади є в КС.
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05.07.2023 19:49 Відповісти
А цікаво, а де ще, у яких країнах є такі закони, суди , що дають дозвіл на контрабанду...? Чи як тлумачити таке рішення, десятки, сотні мільйонів втрати бюджету піл час війни ? Жертви дерьмократії і оголтєлого грабунку держави прикритого злоохороною системою?ЖАХ!!!Чи це не так...?ОП,КМ,ВР,ДБР,ОГПУ,СБУ, Євросоюз, НАТО,США, ПЦУ, патріоти де ВИ...?!
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06.07.2023 06:10 Відповісти
а навіщо в нас ловлять тих, хто везе цигарки контрабандою у Європу?
вони ховаються від високих європейських акцизів... в Україні вони нікому нічого не винні. вивізного мита на цигарки нема. нахіба їх затримувати? нех їх там вже ловлять...
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06.07.2023 12:13 Відповісти
Друг Бубочки- контрабандист Павлюк задоволений.
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05.07.2023 17:39 Відповісти
згадуеться старий анекдот- візьму 1 погонний метр границі-таможні в аренду...., але готовий сплатити в бюджет більше в 2 рази ніж сьогодні офіційні -державні...
Яку Україну "розбудовуемо" ?
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05.07.2023 19:23 Відповісти
Забагато демократії і замало порядку 😄
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05.07.2023 19:48 Відповісти
Замало порядку - замало демократії!
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05.07.2023 20:04 Відповісти
Я перестал понимать, что происходит. Со всех утюгов призывают навести порядок на таможне! И, вдруг СЕНАТ(каково звучит!) заявил, что наказание за контрабанду - суперечить засадам демократичного суспільства, базованого на верховенстві права (правовладді)", - йдеться у Джерело: https://biz.censor.net/n3429052 , а когда принимали статью 483, не суперечило?
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05.07.2023 21:11 Відповісти
Що блт?
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05.07.2023 22:27 Відповісти
А шо так можно было?
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05.07.2023 23:04 Відповісти
Ахахаха, ****, просто до сліз🤣🤣🤣 Це тільки в країні де клоун президент могли декриміналізувати контрабанду. Далі пропоную перестати платити зарплату суддям, бо вона іде із надходжень від митних зборів, а митні збори вже можна не платити, бо так вирішив суд.
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06.07.2023 07:49 Відповісти
Це чудове і обгрунтоване рішення, можна тільки привітати рішення суду. Контрабас і цигарки це наш дрібний спосіб виживання з одного боку, а з іншого з такою таможнею просто неможливо щось везти офіційно. Навіть на безпілотниках намагаються здерти грошей. Взагалі було б непогано внести таку норму закону: Все що ввезено в Україну, слід вважати розтаможеним одразу під час перетинання кордону незалежно від точки проходження точки митного контролю чи поза нею. І буде всім щастя.
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06.07.2023 08:10 Відповісти
12 років норма права працювала, як і КС , а зараз прозріли? Сказали А, кажіть Б, отміняйте всі рішення у справах про пмп за ознаками правопорушення , передбаченого ст.483 МКУ, повертайте правопорушникам, кошти, штрафи, вилучені товари...хто понагліше,так і подасть позов на повернення всього вищевказаного.
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06.07.2023 08:12 Відповісти
За великим рахунком будь-який митний контроль є неконституційним, оскільки має на меті обмежити громадянам їх право на вільне переміщення власних речей.
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06.07.2023 09:18 Відповісти
А шо в Адессе? Новый тоннель готов? АРХ М
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06.07.2023 12:30 Відповісти
а можна визнати неконституційними драконівські акцизи на ввезення авто?
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06.07.2023 12:37 Відповісти

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