Конституційний Суд визнав неконституційним покарання за контрабанду

Конституційний Суд України визнав неконституційною санкцію статті 483 Митного кодексу України, яка передбачає покарання за переміщення товарів через кордон з приховуванням від митного контролю.

Відповідне рішення 5 липня ухвалив Другий сенат КСУ, повідомляється на сайті суду.

Оскаржувана частина статті 483 Кодексу встановлює покарання для осіб, які перемістили товар через митний кордон України із приховуванням від митного контролю, у вигляді штрафу в розмірі 100% вартості таких товарів з їх конфіскацією, а також конфіскацію транспортних засобів із спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для нелегального переміщення товарів через митний кордон.

Автори конституційних скарг просили визнати оспорюваний припис Кодексу неконституційним, оскільки, на їх переконання, він унеможливлює індивідуальне покарання для порушника митних правил з урахуванням характеру вчиненого порушення, форми вини, характеристики особи та інших обставин.

"Дослідивши питання, порушені в конституційних скаргах, Конституційний Суд України дійшов висновку, що приписи статті 483 Кодексу не відповідають Конституції у зв’язку з тим, що "таке законодавче регулювання суперечить засадам демократичного суспільства, базованого на верховенстві права (правовладді)", – йдеться у повідомленні.

Текст рішення та його резюме оприлюднять на офіційному вебсайті Суду 6 липня.