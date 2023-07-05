Постраждалі від підриву Каховської ГЕС почали отримувати державну допомогу

Держказначейство вже перерахувало 2,66 млн грн на виплату фінансової допомоги мешканцям Херсонської області, які постраждали внаслідок руйнування Каховської ГЕС. Таким чином допомогу від держави в розмірі 5 тис. грн на особу отримають перші 532 постраждалих.

Як ідеться в повідомленні Мінреінтеграції, відповідно до їхніх заяв, гроші надійдуть на банківські рахунки.

Учасники міжвідомчої наради щодо грошових виплат населенню, яке постраждало через підрив Каховської ГЕС, обговорили стан реалізації постанови Кабміну про виплати мешканцям Миколаївщини та Херсонщини, які постраждали від підтоплення.

Окрім державної допомоги, жителі цих областей також можуть отримати фінансову підтримку від міжнародних організацій.

Як повідомила представниця організації з кластера ООН, наразі допомога у розмірі 6,6 тис. грн вже нарахована понад 12 тис. постраждалих від підтоплення і розпочалися виплати.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що на подолання наслідків підриву Каховської ГЕС держава вже спрямувала 4 млрд грн.