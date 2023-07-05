Екстрадиція Фірташа: У міжнародній організації UNIDO заперечують офіційний статус олігарха

Український олігарх Дмитро Фірташ не має офіційної акредитації при Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO).

Про це повідомив речник UNIDO Кай Бетке, передає Укрінформ.

"Можу підтвердити, що пан Дмитро Фірташ не акредитований при UNIDO", – сказав Бетке.

Як повідомлялося, за даними німецьких ЗМІ, щоб уникнути екстрадиції до США Фірташ намагається отримати дипломатичний імунітет. Для цього він отримав статус радника постійного представництва Республіки Білорусь при міжнародних організаціях у Відні та обійняв посаду при Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO), яка має сприяти індустріалізації постколоніальних країн третього світу.

При цьому Міністерство юстиції Австрії повідомило суд, що Фірташ не акредитований належним чином при UNIDO і не має відповідної акредитаційної картки від австрійського міністерства закордонних справ. Таким чином, уряд у Відні не вважає Фірташа особою, на яку поширюються привілеї дипломата, включно з правовим імунітетом.

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Нагадаємо, 14 червня Вищий земельний суд Відня ухвалив рішення про перегляд справи щодо екстрадиції до США українського олігарха Дмитра Фірташа, задовольнивши його апеляцію. Тепер суд першої інстанції – Земельний суд Відня у кримінальних справах – "повинен буде прийняти рішення по суті – чи є екстрадиція прийнятною чи неприйнятною". Також має бути перевірено, "чи володіє Дмитро Фірташ дипломатичним імунітетом".

Судова тяганина навколо екстрадиції Дмитра Фірташа до США триває вже 9 років. Навесні 2014 року бізнесмена заарештовали у Відні за запитом США. До 2019 року Фірташ пройшов всі інстанції, зазнавши невдачі.

Після цього міністр юстиції Австрії дозволив екстрадицію. Однак адвокати українця подали клопотання про повторний розгляд справи, заваливши суд сотнями томів матеріалів, які мали довести "політичний" підтекст правового переслідування Фірташа у США. Якщо Фірташ не подасть апеляцію, його вже 30 березня можуть відправити до США.

Невдовзі після початку масштабної російської агресії австрійські адвокати Дмитра Фірташа заявили, що український бізнесмен проситиме у суду дозволу поїхати до України – попри підписку про невиїзд – щоб "боронити свою батьківщину". Утім, як зазначили у пресслужбі Земельного суду Відня, Фірташ з таким клопотанням офіційно так і не звернувся.