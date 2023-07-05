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Новини
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Споживання електроенергії різко зросло: "Укренерго" закликає українців не вмикати кондиціонери

укренерго

Через літню спеку різко зростає споживання електроенергії, українців закликають ощадно споживати енергію з 16:00 до 23:00, зокрема, зменшити використання кондиціонерів.

Про це повідомляє пресслужба оператора енергосистеми НЕК "Укренерго".

"Станом на 16:00 ми вже перетнули поріг вечірнього максимуму споживання за вчорашню добу. Щоб забезпечити такий різкий зліт попиту, має зрости виробництво електроенергії. Але можливості електростанцій зараз обмежені", – зазначається у повідомленні.

В "Укренерго" нагадали, що багато енергоблоків теплових та гідроелектростанцій не працюють через пошкодження або зупинені для проведення ремонтів. Крім того, тривають ремонти на кількох атомних енергоблоках.

Відтак у компанії закликають українців зменшити споживання електроенергії. Зокрема, не використовувати кондиціонери у вечірні години (з 16:00 до 23:00). Або принаймні використовувати їх в енергоефективному режимі, не охолоджуючи кімнату нижче 23˚C.

Також українців закликають перенести використання потужних пристроїв (пральної машини, бойлера) на нічний час та зменшити з 16:00 до 23:00 користування електрочайником та праскою.

Як повідомлялося, за даними "Укренерго", зі зростанням температури повітря, споживання в енергосистемі у вечірні години 4 липня збільшилося на 9% у порівнянні з аналогічним періодом у будні дні минулого тижня. Крім того, змінився період максимально споживання протягом доби – якщо ще минулого тижня вечірній пік припадав на 19:00 – 22:00, то з понеділка навантаження на енергосистему відчувається з 16:00 до 23:00 години.

Автор: 

економія (85) електроенергія (4289) Укренерго (2024)


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Топ коментарі
+14
Якщо подивитися на будинки, то у більшості українців кондиціонерів немає, але в держустановах та кабінетах чиновників їх повно, а оскільки за електроенергію чиновники платять не з власних кишень то їх кондиціонери постійно працюють навіть якщо такої потреби немає.
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05.07.2023 19:47 Відповісти
+5
В "Укренерго" нагадали, що багато енергоблоків теплових та гідроелектростанцій не працюють через пошкодження або зупинені для проведення ремонтів
==============
А де ті "фахівці" що дупи рвали за зелену енергетику? Доказували що тієї еленергії усім вистачатиме ще й надлишок буде! а тепер потрібно економити різко? Ще в три рази підніміть ціну тоді економитимемо!
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05.07.2023 23:41 Відповісти
+3
Дуже поганий показник. Який свідчить про те, що в структурі споживання енергії різко зменшилась частка промисловості. Настільки, що навіть кондиціонери починають "робити погоду" в енергобалансі...
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05.07.2023 22:54 Відповісти
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Якщо подивитися на будинки, то у більшості українців кондиціонерів немає, але в держустановах та кабінетах чиновників їх повно, а оскільки за електроенергію чиновники платять не з власних кишень то їх кондиціонери постійно працюють навіть якщо такої потреби немає.
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05.07.2023 19:47 Відповісти
Які у нас відповідальні чиновники - працюють "не покладая рук" з 16-ї до 23-ї!
От аби в черговий раз піз*анути чергову дурню....
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06.07.2023 06:21 Відповісти
У тех чиновников рабочие часы приема - 3 часа в день, и так пару дней в неделю. Не каждый же день принимать страждущих)
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06.07.2023 07:23 Відповісти
Дуже поганий показник. Який свідчить про те, що в структурі споживання енергії різко зменшилась частка промисловості. Настільки, що навіть кондиціонери починають "робити погоду" в енергобалансі...
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05.07.2023 22:54 Відповісти
В "Укренерго" нагадали, що багато енергоблоків теплових та гідроелектростанцій не працюють через пошкодження або зупинені для проведення ремонтів
==============
А де ті "фахівці" що дупи рвали за зелену енергетику? Доказували що тієї еленергії усім вистачатиме ще й надлишок буде! а тепер потрібно економити різко? Ще в три рази підніміть ціну тоді економитимемо!
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05.07.2023 23:41 Відповісти
повна дурня, основне споживання не в населення, основне споживання - промисловість, офіси та торгівля.
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06.07.2023 08:09 Відповісти
Та просто треба ще тариф підняти раза в чотири.
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06.07.2023 09:30 Відповісти
зранку 31 градус спеки!! Спробуй не увімкнути, коли дурієш з цього пекла..
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06.07.2023 12:11 Відповісти
Кацапэнерго, вы каждый день будете мне это писать? Я каждый раз буду вам отвечать: вырабатывай больше энергии и не ной, привыкли пад_лы зелёные с кацапстана гнать. И к зиме готовь уголь, мазут, газ, в мои газохранилища загоняй, как порох, по летним ценам и люди оплачивали летом на зиму, внутренний инвестор, роттердам+ так сказать. Что б не было как зимой гниды про е бавшие всё
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06.07.2023 13:03 Відповісти
Казки для лохів ,вони і не таке лайно з'їдять.Температуру потрібно ставити 24 і нічний режим ,у більшості хватає з верхом ,а якщо ще і інвертор то він 200-400 Вт всього використовує.
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06.07.2023 15:23 Відповісти

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