Споживання електроенергії різко зросло: "Укренерго" закликає українців не вмикати кондиціонери

Через літню спеку різко зростає споживання електроенергії, українців закликають ощадно споживати енергію з 16:00 до 23:00, зокрема, зменшити використання кондиціонерів.

Про це повідомляє пресслужба оператора енергосистеми НЕК "Укренерго".

"Станом на 16:00 ми вже перетнули поріг вечірнього максимуму споживання за вчорашню добу. Щоб забезпечити такий різкий зліт попиту, має зрости виробництво електроенергії. Але можливості електростанцій зараз обмежені", – зазначається у повідомленні.

В "Укренерго" нагадали, що багато енергоблоків теплових та гідроелектростанцій не працюють через пошкодження або зупинені для проведення ремонтів. Крім того, тривають ремонти на кількох атомних енергоблоках.

Відтак у компанії закликають українців зменшити споживання електроенергії. Зокрема, не використовувати кондиціонери у вечірні години (з 16:00 до 23:00). Або принаймні використовувати їх в енергоефективному режимі, не охолоджуючи кімнату нижче 23˚C.

Також українців закликають перенести використання потужних пристроїв (пральної машини, бойлера) на нічний час та зменшити з 16:00 до 23:00 користування електрочайником та праскою.

Як повідомлялося, за даними "Укренерго", зі зростанням температури повітря, споживання в енергосистемі у вечірні години 4 липня збільшилося на 9% у порівнянні з аналогічним періодом у будні дні минулого тижня. Крім того, змінився період максимально споживання протягом доби – якщо ще минулого тижня вечірній пік припадав на 19:00 – 22:00, то з понеділка навантаження на енергосистему відчувається з 16:00 до 23:00 години.