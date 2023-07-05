Промисловість погіршила очікування перспектив ділової активності, – Держстат

Індикатор ділової впевненості в промисловості в червні 2023 року знизився на 0,3 процентних пункти (п.п.) порівняно з травнем, склавши "мінус" 7,1%, у переробній промисловості цей показник зменшився на 0,2 % – до "мінус" 5,2%.

Як повідомляє Державна служба статистики, при цьому індикатор ділового клімату в промисловості та переробній промисловості не змінився, склавши відповідно "плюс" 0,6% та "плюс" 0,7%, передає Інтерфакс-Україна.

За даними Держстату, очікування перспектив ділової активності у 2023 році почали покращуватися з січня, коли індикатор ділової впевненості в промисловості зріс на 4,2 п.п. до грудня 2022 року – до "мінус" 14,2% (у переробній – на 7 в.п., до "мінус" 14%) і до квітня він зріс до "мінус" 5,5% ("мінус" 4%) ), однак у травні знизився до "мінус" 6,8% та "мінус" 5% відповідно.

Індикатор ділового клімату в промисловості з грудня 2022 року, коли він становив "мінус" 1,4% (у переробній також) до квітня 2023 року зріс до 0,6% (у переробній – до 0,7%) і залишався незмінним наступні два місяця.

Держстат роз'яснює, що складові для розрахунків цих індикаторів мають сезонно скориговані значення балансів, сформованих на основі поданих підприємствами звітів, зокрема оцінки поточного обсягу замовлень на виробництво продукції (попит) у промисловості – у червні вона склала "мінус" 38%, у переробній – "мінус" 40%.

Червневі очікування щодо обсягів виробництва продукції протягом найближчих трьох місяців у промисловості становили "плюс" 7%, у переробній – "плюс" 12%; оцінка поточного обсягу запасів готової продукції – відповідно "мінус" 10% та "мінус" 12%; оцінка обсягу виробництва за попередні три місяці – відповідно "плюс" 11% та "плюс" 12%; оцінка поточного обсягу експортного попиту – "мінус" 29% та "мінус" 37%.

За даними статвідомства, забезпеченість замовленнями підприємств, як і у травні – у середньому на чотири місяці.

Держстат також наводить дані червневого опитування очікувань ділової активності опитаних 1032 промислових підприємств. Відповідно до них, у найближчі три місяці на зростання відпускних цін на продукцію в промисловості очікують 30% компаній (зниження – 4%), тобто баланс 26%; у добувній промисловості – відповідно 32% та 4% (баланс 28%). Травневе опитування показувало баланси відповідно 27% та 30%.

Зростання обсягів виробництва у липні-вересні очікують 25% (падіння – 18%), тобто баланс (7%) знизився на 3 п.п. в порівнянні з травневим опитуванням.

Водночас щодо очікування зміни числа працівників баланс не змінився, становивши "мінус" 7%.

Зростання обсягів експортного попиту очікують 9% промислових підприємств, тоді як зниження – 10%, а баланс (-1%) порівняно із травнем знизився на 2 п.п. При цьому поточний обсяг іноземних замовлень достатнім для сезону вважають 24% опитаних підприємств.

Серед опитаних Держстатом 5% складають підприємства добувної промисловості, понад 79% – переробної промисловості, понад 9,8% – постачальники енергоресурсів, 6% – компанії водопостачання, каналізації, поводження з відходами.