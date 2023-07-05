Нацбанк анулював ліцензії страхової компанії колишнього тестя Абрамовича

Національний банк України (НБУ) 30 червня анулював останню ліцензію ПрАТ "Одеська регіональна страхова компанія" та виключив її із державного реєстру фінансових установ.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 30 червня за заявою самої компанії, повідомляє пресслужба регулятора.

Згідно з останньою поданою ПрАТ "Одеська регіональна страхова компанія" звітністю за перший квартал 2023 року, станом на 31 березня 2023 року обсяг її страхових премій становив "мінус" 574,8 тис. грн, балансова вартість активів – 105,6 млн грн. Частка ринку компанії за страховими преміями становила 0,0% від загального обсягу ринку.

ПрАТ "Одеська регіональна страхова компанія" зареєстрована у 2000 році, спеціалізувалася на ризикових видах страхування. Вона входила до групи "Інтерфінанс" колишнього тестя російського олігарха Романа Абрамовича Олександра Жукова, бенефіціаром компанії у держреєстрі вказаний його менеджер Олександр Рацкевич.