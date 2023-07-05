Мінцифри почало тестувати новий портал Держстату

Міністерство цифрової трансформації запустило закритий бета-тест нового порталу Державної служби статистики. У тестуванні беруть участь представники бізнесу, громадськості та державних органів.

Як ідеться в повідомленні Мінцифри, на новому порталі Держстату вся інформація зберігатиметься в єдиній системі замість окремих файлів, як було раніше.

"Тож українцям більше не доведеться витрачати багато часу на пошук потрібної інформації. Усі необхідні дані будуть на одній зручній платформі", – пояснили в Мінцифри.

Крім того, кожен зможе скористатися "Банком даних". Це інструмент, який дозволяє працювати з інформацією у вигляді графіків і таблиць, а ключові статистичні показники відображатимуться на інтерактивних дашбордах. Дані з порталу можна буде експортувати в зручному форматі (SDMX-CSV). Це дозволить швидко й ефективно аналізувати та поширювати необхідну інформацію.

Оновлений портал також міститиме календар оприлюднення статистичної інформації та графік подання звітності. Тож користувачі статистики зможуть заздалегідь відслідковувати майбутні релізи, а респонденти – планувати подання звітів.