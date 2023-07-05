"Укрзалізниця" повернула воєнізовану охорону до перших пасажирських поїздів

"Укрзалізниця" з 30 червня 2023 року поновлюєо супровід воєнізованою охороною пасажирських поїздів. Наразі вона працює в поїздах №81 Київ – Ужгород, №41 Дніпро – Трускавець та № 712 Київ – Краматорськ.

"Разом із жіночими купе поновили охорону в окремих поїздах. Працівники відомчої охорони вже здійснили 17 рейсів та долучилися до вирішення декількох конфліктних ситуацій. Це були дрібні конфлікти, нічого серйозного, наприклад, не допустили до поїзда пасажира у нетверезому стані. Найближчим будемо масштабувати проєкт із урахуванням результатів першого тижня", – зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Як ідеться в повідомленні "Укрзалізниці", впродовж рейсу в поїзді перебувають двоє працівників воєнізованої охорони. Вони здійснюють постійний контроль за порядком та патрулюють вагони. усі співробітники воєнізованої охорони забезпечені спецформою, знаками розрізнення та проходять інструктаж перед кожним рейсом.

Щоб викликати працівників воєнізованої охорони, слід звернутися до провідника або начальника поїзда.

Під час рейсу працівники відомчої воєнізованої охорони "Укрзалізниці" мають право здійснювати заходи фізичного впливу та використовувати спеціальні засоби, а також розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення.

Також вони можуть затримувати та передавати правопорушників до правоохоронних органів, проводити особистий огляд і огляд речей.

Ці права передбачені "Положенням про відомчу воєнізовану охорону акціонерного товариства "Українська залізниця", затвердженим постановою Кабінету міністрів №7 від 11 січня 1994 року.

Як повідомлялося раніше, у 2020 році "Укрзалізниця" запровадила пілотний проєкт із охорони пасажирських поїздів у русі силами воєнізованої охорони компанії. Працівники цього підрозділу супроводжували загалом 10 пасажирських поїздів. Під час повномасштабного вторгнення цей проєкт було призупинено.