Податки більше не підвищуватимуть до кінця війни, – Шмигаль

В уряду нема планів підвищення податків до кінця війни, крім їх повернення до довоєнного рівня.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив у ефірі телемарафону, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Повернення до довоєнного рівня податків відбулося з 1 липня, це було прописано у законодавстві. Частково ми очікуємо, що повернення податків до довоєнного рівня відбудеться через ухвалення відповідного закону Верховною Радою з 1 серпня", – нагадав Шмигаль.

Прем'єр уточнив, що йдеться про скасування спрощеної систему оподаткування для великого бізнесу.

"Інших змін, окрім повернення до довоєнного рівня, до кінця війни ми не плануємо, не прогнозуємо і, певен, не допустимо. Податкова система буде стабілізована на тому рівні, як до початку повномасштабної агресії", – наголосив Шмигаль.

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Як повідомлялося, минулого тижня Верховна Рада ухвалила закон, який скасовує більшість запроваджених після початку повномасштабної війни пільг для бізнесу. Зокрема, ухвалена редакція закону скасовує з 1 серпня можливість для фізосіб-підприємців та юридичних осіб бути платниками єдиного податку із застосуванням ставки у розмірі 2% доходу.

Крім того, законом з 1 серпня частково скасовується чинний мораторій на проведення податкових перевірок, але виключно для виробників підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), а також підприємств у сферах грального бізнесу та фінансових послуг.

Також закон з 1 жовтня відновлює відповідальність за порушення у сфері застосування РРО.