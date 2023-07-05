Шмигаль запропонував не підвищувати тарифи до кінця війни

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що до кінця війни не потрібно покладати на людей тягар підвищення тарифів.

"Оскільки й інші тарифи на тепло, на гарячу воду, я впевнений до кінця війни, військових дій в Україні, не потрібно покладати на людей додатковий тягар", – сказав Шмигаль в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

Прем'єр зазначив, що в місцевих бюджетах на залишках на сьогодні понад 150 млрд грн, що дозволяє їм підтримати свої комунальні підприємства, зокрема водоканали.

Він наголосив, що це той компроміс, який місцеві бюджети могли взяти на себе, і "не покладати на мешканців своїх громад".

Прем'єр зазначив, що у майбутньому в питаннях тарифів влада діятиме спільно, попередньо комунікуватимуть такі рішення з населенням, пропонуватимуть компенсаційні механізми.

Як повідомлялося, 1 липня НКРЕКП встановила нові тарифи на воду для 33 водоканалів та АТ "Укрзалізниця". Середньозважене зростання склало 32%.

Пізніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що рішення НКРЕКП про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення не були погоджені з урядом. Тож очільник Кабміну доручив розпочати додаткові консультації з їх перегляду.

У суботу президент Володимир Зеленський розкритикував рішення НКРЕКП підвищити тарифи на водопостачання для населення, назвавши його ганебним і непрофесійним.

3 липня НКРЕКП скасувала рішення від 29 червня 2023 року про коригування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.

Також повідомлялося, що ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" (РДН) зросла на 40,08% з 1 липня, коли набуло чинності рішення НКРЕКП про підвищення максимальних цін (прайс-кепів) на 40-80% залежно від години постачання.