Україна втратила більше 10 кубічних кілометрів води через підрив Каховської ГЕС, – Міндовкілля
Через підрив Каховської ГЕС Україна орієнтовно втратила більше ніж 10 кубічних кілометрів води.
Як повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець, площа водосховища зменшилася приблизно на 80%.
"Через теракт було затоплено близько 80 тис. га заповідних територій. Нацпарки "Нижньодніпровський", "Великий Луг" та "Кам’янська Січ" очікує поступове і довге відновлення. Ми назавжди можемо втратити ендемічні види рослин та тварин, серед яких морський судак, 70% ареалу світової популяції мишівки Нордмана, до 50% ареалу сліпака піщаного та ємуранчика", – розповів Стрілець.
За його словами, щоб відновити усі екосистеми, які постраждали через теракт на Каховській ГЕС, можуть піти десятки років.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль