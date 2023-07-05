Брокер застосунку для інвестицій monobank потрапив під санкції РНБО
Співзасновник компанії Fintech Band та проєктів monobank Олег Гороховський повідомив, що брокер mono invest компанія EXANTE потрапила під санкції РНБО
"Важливе оголошення для тих, хто користується застосунком mono invest. Щойно РНБО включив до списку санкцій компанію EXANTE, яка є брокером у нашому застосунку для інвестицій", – написав Гороховський.
За його словами, у зв'язку з цим:
- усі клієнти, які мають позиції у цінних паперах у mono invest отримають протягом години повідомлення, в якому буде запропановано погодитись сьогодні закрити позицію та повернути гроші на картку;
- позиції в цінних паперах, тих клієнтів, які натиснуть у повідомленні "Згоден" або не натиснуть нічого до 22:30, будуть закриті та їх кошти повернуто на карти;
- позиції тих клієнтів, які в повідомленні натиснуть "Не згоден", закриті не будуть. Доступ до їхніх акцій та коштів на них витрачених буде можливий лише після зняття санкцій РНБО.
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