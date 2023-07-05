Брокер застосунку для інвестицій monobank потрапив під санкції РНБО

Співзасновник компанії Fintech Band та проєктів monobank Олег Гороховський повідомив, що брокер mono invest компанія EXANTE потрапила під санкції РНБО

"Важливе оголошення для тих, хто користується застосунком mono invest. Щойно РНБО включив до списку санкцій компанію EXANTE, яка є брокером у нашому застосунку для інвестицій", – написав Гороховський.

За його словами, у зв'язку з цим: