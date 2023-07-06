Fitch підтвердило рейтинг "Приватбанку"

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) в іноземній та національній валютах державного "Приватбанку" відповідно "ССС-" та "ССС" та рейтинги стійкості (VR) "ссс-".

"РДЕ "Приватбанку" в іноземній валюті відображає думку Fitch про те, що дефолт щодо його пріоритетних зобов'язань в іноземній валюті залишається реальною можливістю через війну. Проте банк підтримує в цілому адекватну ліквідність в іноземній валюті порівняно зі своїми потребами, чому сприяють різні заходи регулювання капіталу та валютного контролю, введені з початку війни для зниження ризиків відтоку депозитів та капіталу та підтримки стабільності та довіри до банківської системи", – сказано в повідомленні агентства, передає Інтерфакс-Україна.

Агентство уточнило, що зобов'язань щодо зовнішнього боргу "Приватбанку" немає, а доступної ліквідності банку в іноземній валюті було достатньо, щоб покрити 82% клієнтських депозитів в іноземній валюті на кінець першого кварталу 2023 року.

Одночасно Fitch знизило рейтинги державної підтримки GSR із "ссс-" до "немає підтримки" (ns).

"Зниження рейтингу GSR відображає нашу впевненість у тому, що в разі суттєвого дефіциту капіталу "Приватбанк", швидше за все, найближчим часом діятиме в умовах обмеження регулятивного капіталу, а не отримає екстрену підтримку капіталом від держави", – зазначило агентство.

Fitch нагадало, що "Приватбанк" є найбільшим банком в Україні з часткою активів майже 27% від усього банківського сектора на кінець першого кварталу 2023 року з упором на роздрібний сектор, і вказало, що оцінює діловий профіль банку та його прибутковість значно вище, ніж у його аналогів.

За даними Нацбанку на початок травня, "Приватбанк" за розміром активів (759,3 млрд грн) посідав 1 місце на ринку серед діючих 65 банків.