Чиновникам та депутатам підвищили пенсії більш ніж на тисячу гривень

Із 1 липня автоматично (без звернень пенсіонерів) на 19,7% підвищено пенсії деяким категоріям громадян. Зокрема, йдеться про чиновників, народних депутатів та науковців.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

Зазначається, що перерахунок пенсій проведено 19 419 пенсіонерам, середній розмір підвищення – 1020,71 грн.

Із них:

16 989 пенсіонерам, яким пенсії призначено відповідно до закону "Про державну службу" , в середньому виплати підвищено на 1046,70 грн;

, в середньому виплати підвищено на 1046,70 грн; 659 пенсіонерам – до закону "Про статус народного депутата України" , – на 1450,98 грн;

, – на 1450,98 грн; 1574 пенсіонерам – до закону "Про службу в органах місцевого самоврядування" , – на 634,89 грн;

, – на 634,89 грн; 197 пенсіонерам – до закону "Про наукову і науково-технічну діяльність", – на 422,51 грн.

Як пояснили у Пенсійному фонді, перерахунок здійснено на виконання постанови уряду від 24 лютого 2023 року №168 "Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2023 році".

Як повідомлялося, в Україні 30% пенсіонерів отримують пенсію нижче 3 тисяч. Загалом, станом на початок 2023 року, в Україні зареєстровано 10,6 млн пенсіонерів.