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Новини
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Чиновникам та депутатам підвищили пенсії більш ніж на тисячу гривень

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Із 1 липня автоматично (без звернень пенсіонерів) на 19,7% підвищено пенсії деяким категоріям громадян. Зокрема, йдеться про чиновників, народних депутатів та науковців.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

Зазначається, що перерахунок пенсій проведено 19 419 пенсіонерам, середній розмір підвищення – 1020,71 грн.

Із них:

  • 16 989 пенсіонерам, яким пенсії призначено відповідно до закону "Про державну службу", в середньому виплати підвищено на 1046,70 грн;
  • 659 пенсіонерам – до закону "Про статус народного депутата України", – на 1450,98 грн;
  • 1574 пенсіонерам – до закону "Про службу в органах місцевого самоврядування", – на 634,89 грн;
  • 197 пенсіонерам – до закону "Про наукову і науково-технічну діяльність", – на 422,51 грн.

Як пояснили у Пенсійному фонді, перерахунок здійснено на виконання постанови уряду від 24 лютого 2023 року №168 "Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2023 році".

Чиновникам та депутатам підвищили пенсії більш ніж на тисячу гривень 01

Як повідомлялося, в Україні 30% пенсіонерів отримують пенсію нижче 3 тисяч. Загалом, станом на початок 2023 року, в Україні зареєстровано 10,6 млн пенсіонерів.

Автор: 

пенсіонери (433) Пенсійний фонд (417) пенсія (693)


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Чистая сегрегация по принципу элитарности,еще и узаконенная,простолюдинки пусть учатся жить на четыре тысячи,а высшая каста,получающая десять и выше, должна получить срочную подкормку.
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06.07.2023 10:49 Відповісти

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