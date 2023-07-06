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Енергетики відновили основну лінію живлення для Запорізької АЕС, – "Енергоатом"

заес

Енергетики відновили живлення окупованої Запорізької АЕС з основної високовольтної лінії 750 Кв.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив президент НАЕК "Енергоатом", передає Укрінформ.

"Зараз живлення на станції поновлено, і на сьогодні вона живиться від двох ліній, одна 750 кВ, інша 330 кВ", – уточнив він.

Також Котін додав, що три дні тому була введена резервна лінія 330 кВ, а наступної ночі фактично пошкоджена основна лінія, яка чотири місяці живила станцію. Так, станція перейшла в режим часткового блекауту, поки не було заживлено з резервної лінії усі енергоблоки.

Як повідомлялося, окупована російськими військами Запорізька АЕС в ніч на вівторок, 4 липня, втратила живлення від основної високовольтної лінії 750 кВ.

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Енергоатом (1208) електроенергія (4289) Запорізька АЕС (349)


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