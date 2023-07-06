В Україні націоналізували літак провідного виробника військової авіатехніки РФ

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції про передачу в дохід України майна підсанкційної російської корпорації "Ростех". Йдеться про вантажно-пасажирський літак АН-140-100 вартістю майже 150 млн грн.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки.

Зазначається, що до повномасштабного вторгнення РФ, судно було передано українському держпідприємству "Антонов" для здійснення технічних налаштувань, випробувань і подальшого повернення до країни-агресора.

За даними слідства, російський літак перебував на балансі московського "Авіаційного комплексу ім. С.В. Іллюшина", який входить до структури "Ростеха" і є провідним виробником військової авіатехніки РФ.

Як уточнили в СБУ, саме ця російська компанія постачає бойові літаки для російської армії.

Наразі слідчі Служби безпеки розслідують дії керівництва цієї російської компанії за ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України). Слідство триває.