Через війну за кордоном перебуває близько 20% громадян України, – дослідження

Станом на червень цього року через повномасштабне вторгнення РФ за кордоном перебуває 8,17 млн громадян України, що становить близько 20% населення, яке було до війни.

Про це свідчать дані цивільної мережі "Опора", передає Інтерфакс-Україна.



"Це дані українського МЗС, які громадянська мережа "Опора" отримала у відповідь на запит. Утім, точної інформації про кількість українських переселенців за кордоном немає, адже різні інститути використовують різні методології підрахунку. "Опора" проаналізувала та зіставила всі наявні дані, щоб отримати якомога більш точні показники", – наголошують експерти.



Зазначається, що важливим джерелом інформації для отримання актуальної кількості українців є дані мобільних операторів.



Відповідно до Національної комісії з питань регулювання зв'язку, у червні в Україні було 48,3 млн активних карт мережі мобільного зв'язку.



"Оскільки у звіті цієї комісії зазначено, що в середньому на 100 жителів України припадає 143 SIM-картки, можна припустити, що зараз на території нашої держави проживає не більше 33,8 млн громадян", – зазначено в повідомленні.



"Опора", використовуючи такий самий спосіб розрахунку, припустила, що населення України станом на 6 червня порівняно з 31 грудня 2021 року зменшилося більш ніж на 7 млн осіб.