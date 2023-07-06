Державна ОГХК відновила роботу свого другого збагачувального комбінату після піврічного простою

Державна "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК) відновила роботу Іршанського гірничо-збагачувального комбінату у Житомирській області після простою з жовтня минулого року.

Як повідомляє пресслужба компанії, 5 липня запрацювала збагачувальна фабрика філії №3.

"Збагачення чорнового концентрату буде відбуватися за допомогою сухої схеми. За сьогоднішню зміну наші працівники вже виконали своє перше планове завдання й випустили 220 тонн Іршанського ільменітового концентрату", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, до початку повномасштабної війни ФДМУ тричі не зміг провести аукціон з приватизації ОГХК, оскільки не зміг залучити до участі в конкурсах іноземних інвесторів, за винятком пов’язаних з українськими олігархами та підприємцями компаній.

На початку 2023 року з'ясувалося, що колишній голова Фонду держмайна Дмитром Сеннниченко організував злочинну організацію. Упродовж 2019-2021 років її учасники заволоділи понад 500 млн грн коштів АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".

Національне антикорупційне бюро змогло затримати лише в.о. директора "ОПЗ" і радника голови ФДМУ. Решті сімом фігурантам справи – ексголові ФДМУ, наближеній до нього особі, в.о. директора "ОПЗ", в.о. керівника АТ "ОГХК", двом власникам ТОВ і одній фізичній особі – про підозру повідомили в порядку ст.135, ст. 278 КПК України. Їх оголосили у розшук.

ДП "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" розпочало фактичну діяльність із серпня 2014 року, коли уряд України ухвалив рішення про передачу йому в управління майнових комплексів Вільногірського гірничо-металургійного комбінату (ВДМК) та Іршанського гірничо-збагачувального комбінату (ІГЗК). Раніше ці комбінати були в оренді у структури Дмитра Фірташа.

ОГХК реалізує продукцію більш ніж у 30 країнах світу та є одним із найбільших у світі виробників титанової сировини, займаючи 4% світового ринку. Основними ринками збуту є ЄС, Китай, Туреччина, а також США та країни Африки. Компанія видобуває руду для виробництва 20 тис. тонн титану на рік.