Україна залучила 22 мільярди на реалізацію місцевих та регіональних проєктів відновлення

Україні спільно з партнерами вдалося залучити 22 млрд грн на фінансування місцевих та регіональних проєктів відновлення.

Як наголосив віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков, у межах першого траншу з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії громади та області отримають 6,6 млрд грн.

Загалом, серед джерел фінансування – Фонд ліквідації наслідків збройної агресії, а також три програми за підтримки Європейського інвестиційного банку.

"Усі проєкти відновлення, які втілюватимуться за кошти Фонду ліквідації та кредитних програм ЄІБ, є у системі DREAM, саме через цю систему буде забезпечена належна звітність щодо втілення проєктів. Це важливо для держави, донорів, партнерів та громадян", – зазначив урядовець.

Кубраков уточнив, що у межах першого траншу з Фонду ліквідації наслідків громади та області отримають 6,6 млрд грн на реалізацію 157 проєктів відновлення. З них 44% – це проєкти капітальних ремонтів багатоквартирних будинків, решта – об’єкти соціальної та критичної інфраструктури, школи, садочки, проєкти відновлення водопостачання та водовідведення.

Найближчим часом Агентство відновлення отримає з Фонду 3,6 млрд грн на реалізацію 44 проєктів відновлення житлових будинків, критичної інфраструктури та соціальних об’єктів.

Також майже 4,5 млрд грн залишків кредитних коштів ЄІБ будуть передані як субвенція з держбюджету для проєктування, будівництва та відновлення об’єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства.

Крім цього, в рамках Надзвичайної кредитної програми з відновлення України від ЄІБ у 2023 - 2024 роках планується профінансувати 71 проєкт на суму 3 млрд грн. Ці проєкти вже пройшли конкурсний відбір, наразі готується відповідне рішення уряду.

Уряд також затвердив розподіл у 2023 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в рамках Програми з відновлення України в обсязі 5,3 млрд грн на фінансування 109 проєктів громад, які пройшли конкурсний відбір за процедурою, погодженою з ЄІБ.

Додатково опрацьовуються пропозиції конкурсного відбору щодо розподілу 4,1 млрд грн. Моніторинг цих проєктів здійснюється експертами ПРООН.