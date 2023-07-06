Втрати "Укрнафти" та "Укртатнафти" під керівництвом Коломойського оцінили у 100 мільярдів

За попередньою оцінкою, колишній менеджмент міг завдати компаніям "Укрнафта" та "Укртатнафта" втрат на суму до 100 млрд грн.

Про це повідомив чинний керівник компаній Сергій Корецький, передає "Економічна правда".

"Проблемних питань, з якими зіштовхнувся новий менеджмент, орієнтовно – до 100 млрд грн", – зазначив він в інтерв’ю виданню.

Так, за його словами, дебіторська заборгованість тільки "Укрнафти" з 2015 року становить 30 млрд грн. Також на балансі "Укрнафти" є нафта, яку не знайшли. Її вартість – понад 3 млрд грн.

Крім того, зафіксували нестачу нафти від постачальників Socar і "Укртранснафта" на суму також понад 3 млрд грн.

Водночас дебіторська заборгованість "Укртатнафти" – близько 40 млрд грн. "Після відновлення обліку треба донарахувати податків на мільярдні суми", – додав Корецький.

Також він нагадав, що "Укрнафта" має паливні картки на близько 5 млрд грн. Компанія хоче передати їх військовослужбовцям, але емітенти карток – компанії, пов’язані з Ігорем Коломойським – заблокували їх.

Нагадаємо, 6 листопада 2022 року стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, було передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

Після цього у ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" було змінено склад наглядових рад, а керівником обох компаній призначили Сергія Корецького.

НАК "Нафтогаз України" належали 50%+1 акція "Укрнафти", ще 42% володіли компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського та його партнерів. "Приват" здійснював операційний контроль над "Укрнафтою" з лютого 2003 року.