"Укренерго" відновило роботу високовольтної лінії на півдні країни

"Укренерго" провела необхідні ремонти на одній з високовольтних ліній на півдні країни, що дозволило повернути її у роботу на напрузі 750 кВ і збільшити можливість передачі потужності у регіони.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що активні відновлювальні роботи тривають на всіх пошкоджених атаками ворога енергооб’єктах. Також тривають планові ремонти обладнання.

Як уточнюють в компанії, 5 липня через спеку споживання електроенергії в країні стрімко зросло і трималось на підвищеному рівні 12 годин поспіль, впродовж всього світлового дня. Це створило додаткове навантаження на енергосистему.

Крім того, з початком спекотного періоду змінились початок і тривалість періоду найбільшого навантаження в енергосистемі, який тепер триває з 16.00 до 23:00 години.

"Просимо не забувати, що наразі в енергосистемі складна ситуація через ремонти на багатьох теплових та гідроелектростанціях, а також на кількох атомних енергоблоках. Тому обсяг доступних потужностей в енергосистемі для виробництва електроенергії обмежений, особливо у години найбільшого споживання", – наголосили в "Укренерго".

Енергетики закликали громадян, переносити використання кондиціонерів та потужної техніки з вечірніх годин на інший час доби або на ніч, а також не вмикати кілька потужних приладів одночасно.