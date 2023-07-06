Путіну бракує грошей: У центробанку Росії заперечують штучну девальвацію рубля для наповнення бюджету

Кремль запевняє, що падіння курсу рубля не має негативного впливу на макроекономічні показники. Водночас російський центробанк заперечує штучну девальвацію рубля, щоб наповнити дефіцитний бюджет в умовах війни.

Про це прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив, відповідаючи на прохання прокоментувати падіння курсу рубля, передає Інтерфакс.

"Макроекономічні показники насправді кращі за очікувані, і про це, в тому числі, йшлося на нещодавній зустрічі голови уряду Мішустіна з президентом Путіним. Тому тут жодного питання не виникає з приводу економічної стабільності", – сказав Пєсков.

За його словами, "ми справді бачимо коливання – курс валюти зростає, рубль падає, але давайте згадаємо, що ми це бачили кілька разів, і були відскоки назад".

"Ми знаємо з вами чудово, що, як правило, у підвищенні (курсу валют) завжди є значна частка спекулятивних ігор, які не можна виключати і зараз. Але докладніші коментарі сьогодні давалися і на форумі, який проходить у Санкт-Петербурзі під організацією центробанку", – заявив Пєсков.

Голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що падіння курсу рубля обумовлене динамікою зовнішньої торгівлі і назвала "теорією змови" припущення про спеціальне послаблення курсу, щоб наповнити російський держбюджет.

"Ми бачимо, що коли у нас курс послаблюється, починаються різні теорії змови, що мало не спеціальне послаблення, щоб збільшити доходи бюджету, або якісь інші теорії. Але треба дивитися, перш за все, на динаміку зовнішньої торгівлі. Вона в багато в чому визначає рух курсу", – сказала Набіулліна, виступаючи на Фінансовому конгресі Банку Росії.

Як приклад вона навела масштабне зміцнення курсу у 2022 році.

"Багато хто сприймав це як перемогу над обставинами, але треба чесно визнати, що це було наслідком, насамперед, різкого зростання експорту та зниження імпорту тоді", – зазначила

Водночас вона визнала, що, хоча зовнішня торгівля є найвагомішим чинником для динаміки курсу рубля, на нього також впливає "зростання бюджетних видатків, які збільшують попит в економіці і тим самим попит на імпорт". Також короткострокові коливання відбуваються під впливом геополітики.

Голова російського центробанку зазначила, що регулятор може проводити валютні інтервенції лише у разі виникнення ризиків фінансової стабільності, зараз таких ризиків немає.

"Плаваючий курс, дійсно, може бути волатильним в умовах шоків, але важливо, щоб він не відривався від фундаментальних основ, як впливає експорт та імпорт. Спроби штучно підтримувати цей курс закінчуються, і ми на своїй історії це знаємо, періодами глибокої девальвації, коли це відбувається не поступово, і бізнес зустрічається з такими шоковими змінами", – додала Набіулліна.

Як повідомлялося, у четвер, 6 липня, курс рубля на Московській біржі продовжує падати – курс євро перевищив 102 рублі, а долар США сягну 93 рублів вперше з березня 2022 року