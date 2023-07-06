БЕБ викрило схему ухилення від сплати податків при імпорті авіапалива

Бюро економічної безпеки в Києві завершило досудове розслідування за ознаками умисного ухилення від сплати акцизного податку та податку на додану вартість. Сума завданих державі збитків становить понад 17 млн грн.

Як повідомляє пресслужба БЕБ, слідством встановлено, що керівник підприємства у 2019 році уклав договір із європейською компанією про поставку авіаційного палива.

"У результаті фігурант використав підроблені документи та зазначив неправдиву інформацію про те, що отримувачем цього палива є підприємство із забезпечення Державного агентства резерву України. Таким чином дії службової особи призвели до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах", - зазначається у повідомленні.

У рамках кримінального провадження, було накладено арешт на майно особи на загальну суму понад 5 млн грн та обрано підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 214 тис. грн. Справу скеровано до суду.

Із метою відшкодування завданих державі збитків прокурором заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні на суму 17 млн грн.