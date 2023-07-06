Фонд енергоефективності дозволить встановлювати індивідуальні теплові пункти за програмою "Енергодім"

Фонд енергоефективності планує запустити новий пакет "Суперлегкий" програми "Енергодім".

Як повідомили в пресслужбі Фонду, пакет "Суперлегкий" передбачатиме встановлення в будинках індивідуальних теплових пунктів, що допоможе оптимізувати споживання теплової енергії у багатоповерхівках, передає Інтерфакс-Україна.

У Фонді нагадали, що з березня 2022 року було тимчасово призупинено прийом нових заявок на участь у програмі "Енергодім", проте продовжується прийом та опрацювання заявок на затвердження проєкту, зміни до проєкту, на верифікацію та продовження терміну реалізації проєктів.

Із початку введення в країні військового стану Фондом було запроваджено низку спрощень програми "Енергодім", більшість ОСББ поступово рухалися в рамках програми, розробляли проєктну документацію, виконували будівельні роботи, проводили їх верифікацію та завершували свої проєкти у визначені умовами строки.

За період дії воєнного стану в рамках програми "Енергодім" завершено 80 проєктів; у 102 проєктах частково завершено будівельні роботи. Фонд компенсував ОСББ 708,1 млн грн. Також отримано 350 заявок на верифікацію для відшкодування частково або повністю виконаних робіт та всі вони схвалені.

Як зазначили в пресслужбі, з тими ОСББ, які зупинилися на подачі заявки №1 і навіть не розпочали процес розробки проєктної документації, Фонд змушений, за умовами грантового договору, достроково розірвати його. Виняток – бенефіціари, розташовані на території Харківської, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Щодо таких бенефіціарів ухвалюватиметься окреме рішення наглядової ради Фонду після скасування або припинення воєнного стану.

За перше півріччя 2023 року було розірвано 124 грантові договори. За цими договорами ОСББ мають повернути кошти, відшкодовані Фондом за виконані енергоаудити.

Фонд під час укладання грантового договору щодо ОСББ резервує на кожен проєкт повну його вартість, ці кошти не використовуються на інші проєкти. Суми резервів, що вивільнилися після розірвання договорів, вистачить на запуск нових ініціатив Фонду.