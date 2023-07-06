Нацрада з питань телебачення та радіомовлення відновить роботу представництва в Криму

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення внесла зміни в штатний розпис, щоб відновити роботу представництва в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь.

Відповідне рішення Нацрада з питань телебачення та радіомовлення ухвалила на засіданні 6 липня, передає Укрінформ.

"Для ефективної роботи Нацради в цей період є доцільність відновити в повному обсязі представництво національної ради в АРК та місті Севастополі. Зокрема Представництво президента України в АРК носить статус постійного. А ми маємо чіткий план інформаційної деокупації. Задля його реалізації нам слід відновити роботу представництва і внести зміни до структури та штатного розкладу Нацради", – сказав член Нацради Максим Онопрієнко.

Голова Нацради Ольга Герасим'юк зазначила, що зазначені зміни в структурі Нацради полягають у відновленні секретаріату кримського представництва.

"Ми підшукуємо на ці місця колег, які добре знають Крим. Це буде не номінальна історія, а серйозна робота, яка буде проводитися в умовах окупаційного режиму в Криму. Вкрадена майже одна тисяча українських частот у Криму. Ми маємо знати, що там відбувається, хто наш, хто зрадник, як підтримати журналістів, як вирвати із тюрем тих, кого туди запроторили", – сказала Герасим’юк.

Раніше повідомлялося, що Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призупинила ліцензії компаній, які зареєстровані на окупованих територіях.